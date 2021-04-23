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社會 社會焦點 保障人權

偽娘當街「拿棒棒進入蜜臀」！民眾直擊：爽嗎　瘋狂舉動下場曝

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子身穿女子內衣還穿上網襪，在18日凌晨時分於衡陽路上手持「棍狀物」當街朝臀部猛戳自嗨，還被民眾當街拍下，影片也在LINE群組被瘋傳，事後警方聯繫該名「偽娘」，其到案表示，當天喝酒醉，才會做出脫序行為。

警方調查，18日凌晨時分接獲報案，1名男扮女裝的28歲顏姓偽娘，在衡陽路上拿著自慰棒當街肛交，但是警方到場後並沒有發現偽娘身影，現場民眾則表示，偽娘已經當場離開。

▲▼民眾在衡陽路拍下偽娘拿棍棒物當尾巴，警方通知到案辯稱「喝多了」。（圖／翻攝LINE群）

▲民眾在衡陽路拍下偽娘拿棍棒物當尾巴，警方通知到案辯稱「喝多了」。（圖／翻攝LINE群）

有民眾將影片拍下，還叫顏姓偽娘靠近一點，拍下顏拿著棍狀物自嗨的畫面，還頻頻說「很漂亮耶，近一點」，「這要有很爽嗎？」還問顏是否心情不好，顏則是搖頭表示沒有。

錄影的民眾還告誡顏「警察快來了」，但顏非但沒有離開還用手機寫下文字表示，「歡迎撫摸玩弄，我是偽娘」，最後顏直接往大樓方向走去，民眾才結束錄影。

最後警方調閱監視器，再經過循線查訪後，找到顏姓偽娘到案說明，顏當場表示，因為當天喝醉了，所以才會做出如此脫序行為，事後也對此事感到相當抱歉。

警方表示，顏姓偽娘已經到案說明，事後也依照妨害風化罪嫌函送法辦，但警方也鎖定涉嫌拍下影片且散布的民眾，最近也將通知到案，追查是否涉及散布猥褻物品罪嫌。

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