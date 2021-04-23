妻姓「第五」太罕見！全家同意小孩從母姓　台灣僅有7人

記者陳怡靜／綜合報導

華人社會以父系社會為主，家中子女多是從父姓，除非有特殊情況，從母姓的案例並不常見。不過大陸有一對夫妻，因老婆的姓氏「第五」相當罕見，夫妻倆在討論孩子取名時，便決定讓孩子從母姓，剛好孩子又是五月出生，取名為「第五月」。

▲因妻子的姓氏太罕見，丈夫決定讓孩子從母姓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



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綜合陸媒報導，大陸一名李姓男子和老婆生下寶寶，由於「李」姓是大姓，兩人想破頭卻不知道該幫孩子取什麼名字，不過老婆姓「第五」相當特別，於是丈夫決定乾脆讓孩子從母姓，這項提議獲得全家人贊同，加上孩子剛好在五月出生，靈機一動將他命名為「第五月」，名字簡單又好記。

消息在網路上傳遍後，許多網友得知，都相當羨慕有這樣特別的名字，一來認為從母姓在大陸不普及，這樣的作法很大膽和勇敢，二來也認為這應該是全國唯一，不會遇到重複的姓名。

▲第五姓是罕見複姓，源自戰國時期齊國田氏貴族。（圖／翻攝自搜狐新聞）

「第五姓」是極為稀有的姓氏，卻大有來頭，屬於帝王賜姓，最早源自戰國時期齊國田氏貴族。隨著漢高祖劉邦建立漢朝，為了消滅各地豪強的殘餘勢力，把過去齊、楚、燕、韓、趙、魏六國公族後裔和豪族名門遷徙到關中一帶定居，遷徙田姓貴族時，因族大人眾，故改變了原來的姓氏，以門第順序分為「第一」到「第八」氏。

不過時至今日，已經找不到「第一」、「第二」等姓氏的後人，現代只剩下「第五」的複姓留存下來，全大陸目前只有一千餘人，而台灣據內政部2018年統計，姓「第五」的僅有7人。據《TVBS》報導，立法院職員中就有一對姊弟，本名就叫第五莎、第五龍。