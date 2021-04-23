國中妹住「西門町國軍英雄館」浴室夜半傳水聲　驚見隔壁有箱屍

▲台北國軍英雄館位在西門町商圈附近。（圖／翻攝自Google Map）

圖、文／CTWANT

台北市國軍英雄館2001年發生離奇箱屍案，然而王姓鍋爐技工的遺體被尋獲前，館內仍照常開放民眾住宿，後來竟傳出有房客遇上靈異事件。一名網友透露，她當時就讀國中三年級，畢業旅行期間入住國軍英雄館，結果一群人在睡覺時，房內的燈突然自動打開，空無一人的浴室甚至傳出水聲，讓她們當場嚇傻。

原PO過去在批踢踢Marvel板回憶經過，當時很多學校畢旅都會住國軍英雄館，自己的國中也不例外，一共住了2個晚上；事發當天，全班幾乎都聚在某間房間吃宵夜、聊天，但一名女同學剛好發燒，想獨自留在房內休息，而她們也沒有勉強，交代對方有事可以打內線電話後，便逕自前往另一房間聚會。

沒想到，女網友和朋友回房查看狀況時，發現房內燈火通明，身體不適的女同學還不悅地抱怨「你們很奇怪欸，為什麼要一直把燈打開啦？」但當時房間根本沒有其他人；雖然覺得有些奇怪，大夥兒並未多想，只認為可能是有人故意惡作劇，剛好老師開始夜間巡房，一行人便匆匆上床睡覺。

文章提到，原PO沉沉睡去後，突然被女同學吵醒，對方嚷嚷著「誰去開的燈啦？要上廁所不用把燈全部打開吧？」可是當時根本沒有任何人起床；一群人這時才驚覺不對勁，趕緊把電燈全都打開、擠在一起睡，誰知空無一人的浴室突然傳出沖水聲，嚇得同學們大叫「浴室有人啦！」甚至驚動班導到場。

原PO表示，班導到場後仔細檢查電燈開關和浴室，都沒有發現異常，但學生們已被嚇得臉色發白，只好主動和同學交換房間睡，「隔天換了一間旅館，晚上看到新聞的時候所有人都傻了。『國軍英雄館箱屍命案』，六到七樓的樓梯間發現了被塞在投票箱裡的屍體。就是我們昨天住的房間旁邊的樓梯間。」

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