12星座夢想生活！獅子征服慾爆棚愛挑戰　雙魚為愛而生浪漫至上

▲好朋友野餐日。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

12星座個性大不相同，有些享受工作與賺錢帶來的成就感，有些崇尚及時行樂，只要生活過得開心就好！一起來看看12星座最喜歡的生活方式是什麼模樣呢？

牡羊座

總是充滿熱情與衝勁，內心住著一個愛冒險的小孩，即使面對壓力仍一笑置之應付，喜怒哀樂通常也表露無遺，外人一眼就能看出他們情緒。牡羊最喜歡與信任、親密的人待一整天，耍廢或出遊都無所謂，重要的是能在對方面前表現最真實的自己。

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金牛座

有著敏銳的感受力，對於物質、美食的追求也很講究，可說是很懂得過生活，能在每個重複的日子裡找到樂趣，也擅長把居家氛圍打造的有質感，令人意外的是，金牛並非刻板印象中小氣，其實也很懂得用金錢犒賞自己！

雙子座

喜歡透過與他人的互動過程，獲取存在感與樂趣，總是喜歡和一大票朋友聚在一起，很享受熱鬧、和樂的氛圍，也是人來瘋的好相處類性，雖然不一定是圈子裡的主角，但絕對是親友的最佳開心果。

巨蟹座

注重私人領域、家庭觀念很重，喜歡跟1、2個知心好友待在舒適的場所，無法長時間待在吵雜人多的地方，對巨蟹來說，最完美的周末就是和家人或親密好友待在一起，在同個空間共享悠閒時光。

獅子座

具有強烈的表現慾及領導力，享受被眾人視為焦點的感覺，也很樂於待給身旁的人歡笑，最討厭被約束或是一成不變的生活，每次挑戰新東西都能帶給他們快感，最嚮往無拘束的自由狀態，最好所有事都能按照自己的安排發展！

處女座

私底下很愛獨處，做些自己有興趣的事，慢條斯理完成，有自己的生活步調，不需要頻繁與他人互動，提升自我、把每件事都規劃得完美，對他們來說就是最優雅的生活方式。

天秤座

和雙子座一樣善於社交，也很享受大家聚在一起的氛圍，凡事以和為貴、開心就好，對他們來說社交圈是最不可或缺的存在，單身也可以過得很精彩，但少了朋友就像洩了氣的皮球！

天蠍座

有自己規劃的一套生活模式，和獅子一樣不喜歡聽命於他人，但這種控制慾僅限對於自己，或是親密的愛人，對外人沒有閒情逸致干涉，所以有點冷血的形象，但其實是外冷內熱，只要給予絕對的信任與安全感，天蠍也是會被融化成一隻小貓！

射手座

人生目標就是無憂無慮、走遍大江南北，體驗各種不同的風俗民情，具有挑戰與刺激性的生活對他們來說最有吸引力，也很適合遠行、出國等等，最喜歡揪三五好友來趟說走就走的旅行。

魔羯座

平時給人嚴肅、務實的形象，其實私底下也是這種個性，悶騷又拘謹，喜歡透過工作來獲得成就感，對他們來說腳踏實地、一分耕耘一分收穫就是最佳的生活狀態，不喜歡天馬行空的計畫，穩定又平淡的生活就是最大幸福。

水瓶座

有自己一套邏輯與思考方式，喜歡分析、爭辯道理，很多小事情都能激發他們好奇心與求知慾，探討宇宙、有爭議的議題都令他們熱血沸騰，最怕遇到不講常理的人，只喜歡把時間花在知心好友和自己身上。

雙魚座

內心最柔軟細膩的星座，可說是為愛而生，沒有什麼比找到一個真心愛人更重要，陪伴、浪漫對他們來說很重要，相當重視自己的情感歸屬，只要能和愛人待在一起，平凡的生活也會變得別有意義。

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

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