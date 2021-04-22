南投仁愛鄉鄉長吳文忠「收賄16次」！得手225萬　遭重判18年6月

▲吳文忠被重判18年6月。（圖／資料照／擷取自吳文忠臉書專頁）

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

南投縣仁愛鄉鄉長吳文忠，涉嫌自2018年起透過白手套圍標小型工程，收受回扣共827萬餘元，而台中地檢署調查後依法將其起訴。對此，台中地院審理後認定，吳文忠收賄16次，不法所得為225萬2千元，依法重判其18年6月徒刑、褫奪公權5年，並將不法犯罪所得繳回。

判決指出，吳文忠在2018年12月25日就任南投縣仁愛鄉鄉長，於任職內與杜姓白手套共同向施姓廠商收取工程回扣5次，金額分別為20萬元、29萬6千元、3萬5千元、13萬8005元、11萬1950元；向洪姓廠商收取工程回扣1萬8千元；向劉姓廠商收取工程回扣2次，金額分別為15萬元、42萬元。

吳文忠還向賴姓廠商收取工程回扣1次、賄賂1次，金額分別為20萬元、30萬元；向汪姓廠商收取工程回扣2次，金額分別為1萬元、1萬3千元。另外，杜男本身也有做仁愛鄉公所包發的工程，因此吳文忠亦有向他收取工程回扣4次，金額分別為17萬4千元、7萬2千元、3萬9千元、7萬5千元。此外，杜男另外還有向其他廠商借牌，而有違反政府採購法借牌罪犯行。

法官認為，吳文忠身為南投縣仁愛鄉鄉長，本身為依法令服務於地方自治團體，而具有法定職務之公務員，竟不知廉潔自持，利用經辦公用工程、綜理工程款審核、核發等機會，收取回扣、賄賂，且其收受金額、次數已經嚴重破壞政府機關公務員之形象，影響人民對公務機關依法行政之信心，破壞政府機關之聲譽、腐蝕國家社會法治根基。

此外，吳文忠自始至終皆否認犯行，且未繳回犯罪所得，審酌一切情狀之後，依法重判其18年6月徒刑，褫奪公權5年，併就其所收受之回扣、賄賂即犯罪所得，均諭知沒收，而杜男的部分則被依法判1年6月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日，同時褫奪公權3年。

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