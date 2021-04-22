憂技高「普高化」　教團：四技二專甄選入學應重專業考科

▲全教總今召開「有適性無揚才 技高恐將普高化」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今（22日）召開記者會指出，依學生性向、興趣而分成「普通型高級中等學校」與「技術型高級中等學校」是再簡單不過的教育原理，但因為升學管道的設計錯誤，導致技高看重的是普高的考科，致使技高成為二流普高。全教總更抨擊，錯誤的升學設計應立即改弦更張，否則將使技高的設置流於形式。

全教總理事長侯俊良提到，埔高與技高這兩種學校無論在設立目的、課程架構、畢業條件、升學進路等方式上皆有差異。就以108課綱為例，技高課程設計強調務實致用的特色，畢業條件除最低畢業及格學分數的規定外，技高更特別要求「專業科目及實習科目至少需修習80學分以上，其中至少60學分及格，含實習科目至少45學分以上及格」，都是彰顯技職教育重視專業知能、群科分類的特色。

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話鋒一轉，侯俊良說，但上述的用心，恐因升學制度設計的問題而功虧一簣。全教總檢視歷年與即將實施之111年技高考招制度，發現在四技二專甄選入學的篩選標準設定上，將使得技高學生重視一般性的考科，忽略專業科目，恐怕不利於108課綱的落實。

全教總高中職主委張瓊方說，四技二專甄選入學是技高生升學最重要的管道，約佔整體招生名額的一半。該升學管道的進行方式，是學生第一階段須經過統測成績的篩選後，方有資格進入第二階段。「統測」的考試總共有國、英、數、「專業一」、「專業二」等五科，每科各有15級分，以加總級分做為第一階段的篩選。

張瓊方說，目前國立科大跟普大共有642校系，其中有532校系在第一階段採用總級分倍率篩選，但國、英、數已經占了45級分，專一、專二是技高特色科目，卻僅占30級分，換句話說，學生只要國英數強，就比較吃香。

侯俊良說，行政院在108年修正公告的《技術與技職教育政策綱領》，洋洋灑灑寫了許多推動方式，期許能「彰顯技職教育價值」、「強化實作能力養成」、「翻轉技職教育地位」。但若技職體系本身的升學制度都不重視專業科目的價值，又如何奢望圈外人士對技職的重視？

全教總建議，有關單位應重新檢視111學年度之新考招制度的細部執行程序，特別是甄審入學第一階段篩選的一般科目、專業科目比例分配，回歸《技術與技職教育政策綱領》的精神，彰顯技職教育的特色，莫使技高持續普高化。

