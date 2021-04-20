　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Fitbit被Google收購後的健身手環Fitbit Luxe　僅台幣4200元

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 收購 Fitbit 公司之後推出的首款智慧穿戴產品不是 Pixel Watch，而是這款定位在健身的運動手環Fitbit Luxe，外觀正如同前一天提前曝光的那樣，相比去年上市的 Charge 4 更具時尚感，表帶有多種變化，最入門版本售價 149.95 美元起，折合新台幣約 4200 元，更首度與珠寶品牌 gorjana 合作推出限定款，台灣上市情報未定。

Fitbit Luxe 主體使用不銹鋼金屬注射成型，該金屬特性就是耐用，而且拋光之後，外觀光滑明亮，目前看起來有石墨黑、鉑金色跟淡金色三款。

Fitbit Luxe 的橢圓螢幕使用的是全彩 AMOLED 面板，螢幕亮度可以跟著環境光線強弱自動調節，最大亮度是 Charge 4 等其他產品的兩倍以上。

這次手環標榜 24/7 配戴，也就是說 7X24 小時長時間使用，因此它的螢幕可以快速卸除，讓用戶可以自由更換不同錶帶，快速輕鬆地改變外觀，來因應上班、運動，或是出席宴會等不同場合使用。

在 Fitbit App 中新增了每日壓力管理，以發現自己身體對壓力的反應如何與活動，睡眠等相關聯，也可以參加「正念課程」來利用呼吸，冥想，瑜伽等多種方法緩解壓力。

Fitbit Luxe 主要是透過 Fitbit PurePulse 技術，來追蹤用戶心率，有了全天候 PurePulse 心率追蹤，手環就可根據你的靜息心率和年齡自動計算出個人化的「活動區間」。這些活動區間是你運動時的心率目標，因此你可瞭解自己是否正在努力達到世界衛生組織建議的運動準則：每週至少進行 150 分鐘的心肺訓練。

另外比較實用的還有睡眠功能跟Health Metrics儀表板。睡眠功能讓用戶可以查看睡眠分數瞭解睡眠品質。你甚至可以在智慧手環上設定靜音智慧喚醒，讓智慧手環在較淺的睡眠階段以安靜的震動喚醒你，讓你在預定起床時間的前 30 分鐘內醒來。至於活動區間分鐘數 (AZM)則可以以更個人化的方式來測量身體活動，運動強度越高，獲得的分鐘數就越多，幫助你充分利用有限的時間。

Health Metrics儀表板可幫助您更深入地了解自己的身體，它可以測量和跟踪五個健康指標，包括即將出現的皮膚溫度變化，呼吸頻率，靜息心率，心率變異性（HRV）和氧飽和度（SpO2）。在睡眠期間佩戴Fitbit追踪器或智能手錶後，可以會在Health Metrics儀表板上看到夜間平均值和圖表-這些重要信息可以幫助用戶發現趨勢和健康狀況的變化。

續航力方面，Luxe 官方數據電池續航時間長達五天，一次充電可享有長達五天的電池續航時間。

相較以往，Luxe 有各種不同錶帶配件，售價從 29.95 美元到特別版 99.95 美元都有，其中更與珠寶品牌 Gorjana 獨家合作 Fitbit Luxe gorjana 特別版，主體使用淡金色不鏽鋼，搭配 Parker 手鍊來體現悠閒的奢華感，也可以將智慧手環與你喜歡佩戴的珠寶飾品融合，特別版還另外附贈柔軟的牡丹紅經典錶帶來做更換。

＊資料來源：Google

ET快訊
百萬YouTuber進香播這首歌！白沙屯媽一路跟　他誤踩禁忌
快訊／台中限水供五停二　男去河邊洗澡溺斃
蘋果發表會將登場！　「5新品」有望推出
認分手1年爆復合羅志祥　周揚青首度給答案
雞排祈雨真的成功！老闆加碼珍奶「發放時間地點在這」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Fitbit被Google收購後的健身手環Fitbit Luxe　僅台幣4200元

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

Fitbit被Google收購後的健身手環Fitbit Luxe　僅台幣4200元

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

鴻海威州減稅優惠傳縮水？　劉揚偉回應了

台股衝上萬七！　中華信評提醒存股族須留意兩大警訊

台半導體受地震威脅？　經長王美花：預先調查準備但不需恐慌

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

黃光芹：若丁怡銘敢對游錫堃辦公室這麼嗆　要他去改革台鐵多好

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

3C家電熱門新聞

Google收購Fitbit後首款穿戴亮相

蘋果推出全新運動相機AIRCAM

你的Google日曆也無法正常顯示嗎？　Google：啟動調查、修復中

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 13 霧面黑或取代石墨黑

Windows 10還沒升級到20H2　微軟挑機「強制更新」

日男丟AirPods　「超愛炸雞」關鍵字找回

IG刪除「追蹤中」功能！再也看不到朋友按哪些文愛心、新追蹤誰

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

3C達人5招教你破解山寨AirPods

iPhone 12系列9月如期推出！

Yahoo奇摩知識+宣布關閉！傳奇掰了

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

更多熱門

相關新聞

Google Earth縮時功能　見證地球40年

Google Earth縮時功能　見證地球40年

Google Earth推出了一項全新的「縮時攝影」（Timelapse）功能，用戶可以透過此項功能，觀看自1984年至2020年的地球變化，包含森林、冰川、海洋，甚至是自己從小到大生活的城市。Google Earth負責人表示，這些視覺證據可以直搗問題核心，這是語言文字無法做到的。

臉書、Google取用新聞到底要不要付費？公平會：需跨部會討論

臉書、Google取用新聞到底要不要付費？公平會：需跨部會討論

社群媒體如何威脅民主

社群媒體如何威脅民主

Google Shopping購物服務6月關閉

Google Shopping購物服務6月關閉

Google智慧表年底與Pixel 5a亮相

Google智慧表年底與Pixel 5a亮相

關鍵字：

GoogleFitbit手環運動手環

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面