Fitbit被Google收購後的健身手環Fitbit Luxe　僅台幣4200元

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 收購 Fitbit 公司之後推出的首款智慧穿戴產品不是 Pixel Watch，而是這款定位在健身的運動手環Fitbit Luxe，外觀正如同前一天提前曝光的那樣，相比去年上市的 Charge 4 更具時尚感，表帶有多種變化，最入門版本售價 149.95 美元起，折合新台幣約 4200 元，更首度與珠寶品牌 gorjana 合作推出限定款，台灣上市情報未定。

Fitbit Luxe 主體使用不銹鋼金屬注射成型，該金屬特性就是耐用，而且拋光之後，外觀光滑明亮，目前看起來有石墨黑、鉑金色跟淡金色三款。

Fitbit Luxe 的橢圓螢幕使用的是全彩 AMOLED 面板，螢幕亮度可以跟著環境光線強弱自動調節，最大亮度是 Charge 4 等其他產品的兩倍以上。

這次手環標榜 24/7 配戴，也就是說 7X24 小時長時間使用，因此它的螢幕可以快速卸除，讓用戶可以自由更換不同錶帶，快速輕鬆地改變外觀，來因應上班、運動，或是出席宴會等不同場合使用。

在 Fitbit App 中新增了每日壓力管理，以發現自己身體對壓力的反應如何與活動，睡眠等相關聯，也可以參加「正念課程」來利用呼吸，冥想，瑜伽等多種方法緩解壓力。

Fitbit Luxe 主要是透過 Fitbit PurePulse 技術，來追蹤用戶心率，有了全天候 PurePulse 心率追蹤，手環就可根據你的靜息心率和年齡自動計算出個人化的「活動區間」。這些活動區間是你運動時的心率目標，因此你可瞭解自己是否正在努力達到世界衛生組織建議的運動準則：每週至少進行 150 分鐘的心肺訓練。

另外比較實用的還有睡眠功能跟Health Metrics儀表板。睡眠功能讓用戶可以查看睡眠分數瞭解睡眠品質。你甚至可以在智慧手環上設定靜音智慧喚醒，讓智慧手環在較淺的睡眠階段以安靜的震動喚醒你，讓你在預定起床時間的前 30 分鐘內醒來。至於活動區間分鐘數 (AZM)則可以以更個人化的方式來測量身體活動，運動強度越高，獲得的分鐘數就越多，幫助你充分利用有限的時間。

Health Metrics儀表板可幫助您更深入地了解自己的身體，它可以測量和跟踪五個健康指標，包括即將出現的皮膚溫度變化，呼吸頻率，靜息心率，心率變異性（HRV）和氧飽和度（SpO2）。在睡眠期間佩戴Fitbit追踪器或智能手錶後，可以會在Health Metrics儀表板上看到夜間平均值和圖表-這些重要信息可以幫助用戶發現趨勢和健康狀況的變化。

續航力方面，Luxe 官方數據電池續航時間長達五天，一次充電可享有長達五天的電池續航時間。

相較以往，Luxe 有各種不同錶帶配件，售價從 29.95 美元到特別版 99.95 美元都有，其中更與珠寶品牌 Gorjana 獨家合作 Fitbit Luxe gorjana 特別版，主體使用淡金色不鏽鋼，搭配 Parker 手鍊來體現悠閒的奢華感，也可以將智慧手環與你喜歡佩戴的珠寶飾品融合，特別版還另外附贈柔軟的牡丹紅經典錶帶來做更換。

＊資料來源：Google