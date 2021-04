親眼見證地球40年…Google Earth推「縮時」功能！　變化讓人驚呆

▲1996年的杜拜仍是一片荒蕪。(圖/翻攝自YouTube/Google)



記者張方瑀/綜合報導

Google Earth推出了一項全新的「縮時攝影」(Timelapse)功能,用戶可以透過此項功能,觀看自1984年至2020年的地球變化,包含森林、冰川、海洋,甚至是自己從小到大生活的城市。Google Earth負責人表示,這些視覺證據可以直搗問題核心,這是語言文字無法做到的。

▲2020年的杜拜高樓林立,擠身國際大城。(圖/翻攝自YouTube/Google)



Google Earth「縮時攝影」提供了地球如何因氣候變遷和人類行為而發生變化的視覺證據,該項技術將靜態突變轉化為動態3D模式,選取時間間隔後,就可以清楚看到融化的冰帽、消退的冰川、大規模的城市發展、野火的影響,甚至是自己從小到大生活的城市。

Timelapse in Google Earth is the visual evidence of dynamic change on our planet from climate change and human behavior. Our hope is that it will be used to educate and inspire.



Check out https://t.co/PFPV1qhWXx to access 800+ ready-to-use videos to create your own stories. pic.twitter.com/p3wHAnWmqY