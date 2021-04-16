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親眼見證地球40年…Google Earth推「縮時」功能！　變化讓人驚呆

▲▼Google Earth縮時功能　見證地球40年,杜拜。（圖／翻攝自YouTube／Google）

▲1996年的杜拜仍是一片荒蕪。（圖／翻攝自YouTube／Google）

記者張方瑀／綜合報導

Google Earth推出了一項全新的「縮時攝影」（Timelapse）功能，用戶可以透過此項功能，觀看自1984年至2020年的地球變化，包含森林、冰川、海洋，甚至是自己從小到大生活的城市。Google Earth負責人表示，這些視覺證據可以直搗問題核心，這是語言文字無法做到的。

▲▼Google Earth縮時功能　見證地球40年,杜拜。（圖／翻攝自YouTube／Google）

▲2020年的杜拜高樓林立，擠身國際大城。（圖／翻攝自YouTube／Google）

Google Earth「縮時攝影」提供了地球如何因氣候變遷和人類行為而發生變化的視覺證據，該項技術將靜態突變轉化為動態3D模式，選取時間間隔後，就可以清楚看到融化的冰帽、消退的冰川、大規模的城市發展、野火的影響，甚至是自己從小到大生活的城市。

例如，用戶能看到美國西部鱈魚角（Cape Cod）的海岸線變化、沙烏地阿拉伯的沙漠城市發展過程、甚至是南韓釜山的人造沙灘松島海水浴場，到底是如何興建起來。

根據CNN報導，「縮時攝影」技術和美國太空總署（NASA）、美國地質調查局（USGS）、卡內基美隆大學創意實驗室（CREATE Lab）、歐盟「哥白尼計畫」（Copernicus Programme）及其Sentinel-2衛星共同合作。總共蒐集了地球1984年至2020年間，共2400萬張衛星照片，並利用數千台機器花了200萬個小時才處理完成。

Google Earth技術負責人摩爾（Rebecca Moore）表示，這是一個充滿教育意義的工具，不論是研究人員、記者、教師甚至是政府，都能透過這些圖像，找到問題所在，「這些視覺證據可以直搗問題核心，這是語言文字無法做到的，這是能評估我們唯一家園健康幸福的工具。」

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