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國中生學校6F墜亡！家長揭霸凌黑幕　死前遭群毆「內臟全流血」

▲▼湖南一國中生疑似遭到校園霸凌。（圖／翻攝自影片）

▲湖南一國中生墜樓死亡。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南婁底市近日驚傳一起恐怖的校園霸凌致死案！網友爆料稱，當地一吳姓國中男生與幾名同學發生衝突，竟被多人抬起從6樓扔下，不幸身亡。死者姑姑控訴，孩子死亡前疑遭同學毆打，脖子等位置有抓痕，身上多部位有淤青，手部腫大，腿上也有被踢過的痕跡。

綜合陸媒報導，吳男系家中的獨子，父母離異後同父親和祖父母生活，平時性格溫順，學習成績優異。

▲▼湖南一國中生疑似遭到校園霸凌。（圖／翻攝自影片）

▲家屬懷疑孩子遭受到校園霸凌。（圖／翻攝自影片）

事發後，家屬在網路上控訴，15日晚上9點多，學校突然打來電話說孩子爬圍牆，從圍牆上掉下來了，已經被救護車拉到醫院搶救。

家人到達醫院後，發現學校老師已經離開，隨後詢問了醫生。家屬稱，醫生當時否定了爬牆摔下的說法，「只是爬牆怎麼會有這麼多傷痕呢？全身多處骨折，內臟全部流血。」之後，父親察覺孩子死亡原因不單純，前往學校欲討說法，被警方和校方工作人員攔下。

不過，漣源市委網信辦4月19日發布《婁底漣源龍塘中學一學生意外墜亡情況通報》稱，15日晚21點左右漣源市龍塘中學一教師發現，學生吳男倒在教師住宿樓的圍牆邊，疑因高空墜落，16日早晨6點50分許，經搶救無效死亡。

▲▼湖南一國中生疑似遭到校園霸凌。（圖／翻攝自影片）

▲家屬希望學校可以公開攝影機畫面。（圖／翻攝自影片）

通報顯示，通過調查走訪發現，多名同學反映吳男因家庭矛盾帶來心理困擾，曾有厭世的想法。根據公安部門的調查，在吳男的筆記本和書本上發現兩處輕生的留言，教師宿舍樓頂現場圍牆有兩處攀爬痕跡。

經法醫初步屍表檢驗，現場勘查、走訪調查及調取攝影機畫面證實，調查組認為，吳男是在龍塘中學西教師住宿樓樓頂北圍牆處攀爬圍牆後，墜落死亡。

目前，孩子遺體仍在殯儀館，事發至今，家屬都未能見到攝影機畫面，希望學校能公開，「不管是他殺也好，自殺也好，調出來公開放到網上，讓我們知道真相，讓別人也知道真相，到底是什麼原因。」

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