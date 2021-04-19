　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

▲▼世界上最危險螞蟻、山東海關 。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲大陸青島海攔截到「世界上最危險螞蟻」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸山東青島郵局海關攔截到一種持分危險生物，根據現場查驗關員從進境郵件中檢疫，意外查到38隻非法入境的活體螞蟻。 其中，部分種螞蟻被稱為「世界上最危險的螞蟻」，難得在鏡頭前曝光。

《央視》報導指出，海關人員現場查驗境外郵件過機時，發現有一郵件機檢圖像可疑，立刻進行開箱查驗，裡面有一個泡沫箱，裝有大量泡沫緩衝物和7個被膠帶捆紮成柱狀的保溫袋，每個保溫袋內有4至5個錫紙包裹的試管，總計32個。

▲▼世界上最危險螞蟻、山東海關 。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲「世界上最危險螞蟻」鬥牛犬蟻屬。（圖／翻攝 新京報）

報導稱，海關人員打開每個試管發現藏有1隻成年活體螞蟻，另有幾隻試管內裝有同種螞蟻幼蟲，試管底部有少量水，通過棉花與螞蟻隔開，中部有充足的活動空間和食物，試管口處用棉花和膠帶簡單封口。海關共計查獲38隻非法入境活體螞蟻，其中包括鬥牛犬蟻屬（學名：Myrmecia）23隻、巨山蟻屬（學名：Camponotus）15隻。

▲▼世界上最危險螞蟻、山東海關 。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲根據大陸海關規定，活體昆蟲屬禁止郵寄進境物品 。（圖／翻攝 央視）

青島郵局海關關員齊振華表示，「上述螞蟻均不是我們國家所有物種，這些螞蟻一旦傳入我國定植擴散，對農業生產安全和人身生命安全，會帶來一定的威脅。」

據了解，這些螞蟻體型巨大，成年螞蟻體長25至45mm。其中，鬥牛犬蟻屬被稱為「世界上最危險的螞蟻」，具有極強的攻擊性和毒性。根據大陸海關規定，活體昆蟲屬禁止郵寄進境物品。

ET快訊
牙齦浮腫出血竟是癌　32歲女被告知「只剩3個月命」崩潰
水位下降　南投帖比倫峽谷「奇景浮現」！
正妹店長泡咖啡「25秒片瘋傳」　一彎腰車頭燈掉出來了
從小開始養　男主人與比特犬同睡慘遭咬死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

廣西遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」　前排客當場身亡…慘叫聲不斷

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

廣西遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」　前排客當場身亡…慘叫聲不斷

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

小S餐廳結帳「1分半奧客片」曝光　店員嚇慘求救主管…結局反轉了

神盾出清敦泰股票　大賺約53億元

國民黨見不到美國高層官員訪團？　外交部：依AIT要求安排活動

投資危老重建潛力屋　專家祭3大方向＋必挑區塊曝光

不只能泡湯還能運動　林明溱指示福興溫泉區增建多功能運動中心

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

國中生特製「口水便當」給同學吃　法官判父母連帶賠償4萬元

30歲女狼師染指男童！　同事怒揭「發生不正當關係」下場慘

兄弟旗鑑店試營運首日破百萬營業額　持續找「冠軍」

火辣女作業員被卡債逼急　遮點照PO網攬客…嫖客亮證件慘了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

花蓮6.2強震晃全台　福建香港也狂搖

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

瞞男友約炮嫁富二代！抖音女神傳遭退婚

84歲老教授徵婚！找22至40歲嫩妻

陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像被檢舉

精子含量2個！老婆突懷孕「不孕男臉綠」

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

開車滑手機　女駕駛輾壓路人嚇跑

大陸外交部副部長：我們永遠不會允許台灣獨立！

製造業缺工！ 陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

為當閨蜜伴娘「縮胃減肥」　她8天減6公斤

更多熱門

相關新聞

拒洋垃圾　陸將全面禁固體廢物進口

拒洋垃圾　陸將全面禁固體廢物進口

為進一步杜絕「洋垃圾」，大陸四部門近日發布《關於全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》，自2021年1月1日起，全面禁止固體廢物進口申請。官方表示，這是保護生態環境安全、人民群眾身體健康的一項重要制度改革。

陸對美9月貿易順差創紀錄　達341.3億美元

陸對美9月貿易順差創紀錄　達341.3億美元

關鍵字：

鬥牛犬蟻屬巨山蟻屬大陸海關

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面