試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

▲大陸青島海攔截到「世界上最危險螞蟻」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸山東青島郵局海關攔截到一種持分危險生物，根據現場查驗關員從進境郵件中檢疫，意外查到38隻非法入境的活體螞蟻。 其中，部分種螞蟻被稱為「世界上最危險的螞蟻」，難得在鏡頭前曝光。

《央視》報導指出，海關人員現場查驗境外郵件過機時，發現有一郵件機檢圖像可疑，立刻進行開箱查驗，裡面有一個泡沫箱，裝有大量泡沫緩衝物和7個被膠帶捆紮成柱狀的保溫袋，每個保溫袋內有4至5個錫紙包裹的試管，總計32個。

▲「世界上最危險螞蟻」鬥牛犬蟻屬。（圖／翻攝 新京報）

報導稱，海關人員打開每個試管發現藏有1隻成年活體螞蟻，另有幾隻試管內裝有同種螞蟻幼蟲，試管底部有少量水，通過棉花與螞蟻隔開，中部有充足的活動空間和食物，試管口處用棉花和膠帶簡單封口。海關共計查獲38隻非法入境活體螞蟻，其中包括鬥牛犬蟻屬（學名：Myrmecia）23隻、巨山蟻屬（學名：Camponotus）15隻。

▲根據大陸海關規定，活體昆蟲屬禁止郵寄進境物品 。（圖／翻攝 央視）

青島郵局海關關員齊振華表示，「上述螞蟻均不是我們國家所有物種，這些螞蟻一旦傳入我國定植擴散，對農業生產安全和人身生命安全，會帶來一定的威脅。」

據了解，這些螞蟻體型巨大，成年螞蟻體長25至45mm。其中，鬥牛犬蟻屬被稱為「世界上最危險的螞蟻」，具有極強的攻擊性和毒性。根據大陸海關規定，活體昆蟲屬禁止郵寄進境物品。