懷疑閨蜜偷吃男友！她崩潰「很愛爬男人的床」怒吼：想代替我位置

▲小美在網路上怒嗆小紅，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

一名女子「小美」（化名）與女子「小紅」（化名）本來是朋友，但她卻懷疑對方與其男友交往甚密，就在臉書上公然辱罵對方，「很愛爬男人的床、想替代我的位置」、「爬床爬好爬滿」等語，並在網路上直接貼出對方的照片。對此，台南地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

判決指出，小美、小紅兩人本來是朋友，而她卻懷疑對方跟自己男友交往太過親密，因此心生不滿，就在臉書某社團內張貼男友與小紅的照片並貼文表示，「討客兄導致離婚」、「我為了這段感情，四處去問神明，神明告訴我，這個助理很愛爬男人的床，且總是裝的楚楚可憐，因為看我日子過很好，就想替代我位置。」

小美還貼文辱罵，「神明告訴我，這個助理很毒，目前知道我們還在一起，就不太敢出手，一旦知道我們沒在一起，就會行動」、「我待妳不薄，妳明知我跟XXX的關係，還想替代我位置，甚至聯合X家姊妹來設計我，心機可重了」、「小紅妳坐好坐穩、爬床爬好爬滿」等足以損害小紅名譽之文字。

小紅發現上開貼文後氣得提告，而小美也坦承有張貼上開文字、照片，並坦承全數犯罪事實，且又有翻拍照片足以佐證，其犯嫌勘以認定。對此，法官認為小美的行徑已經損害對方名譽，且對方並無意願與其調解，考量小美犯罪後雖坦承犯行，但迄今卻未能與小紅達成和解、兼衡其犯罪動機、目的、手段等一切情狀之後，依犯散布文字誹謗罪，判處她拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。