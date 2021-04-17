女星遭「警察上手銬」竟大轉運　本土劇女王警局上廁所被抱抱

▲余皓然則因運勢跌到谷底，以拍戲體驗為名求員警上銬，此後星途一片坦蕩。（圖／翻攝余皓然臉書）

圖、文／CTWANT

新北市民眾阿華因運勢低落，拜託議員林國春替他上銬轉運，而「警察改運法」在民間廣為流傳，女星余皓然曾分享自己遭警察上銬後，星途就此一片坦蕩，以潑辣風格聞名的楊琪曾到警局「找罵挨」，「本土劇女王」鄭仲茵甚至藉故徘徊警局以擺脫衰運，人民褓姆意外成為大眾心中的「去衰招福」首選。

警察在大眾心中扮演懲奸除惡的角色，如民眾自認「犯官符」時，往往會到廟裡戴上枷鎖刑具，或是去警局走一趟以求改運之效，許多資深刑警都曾碰上民眾「求被銬」，此說法近年則在明星加持下越發盛行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

余皓然曾在節目分享，表示自己結婚後運勢低落，經濟困窘之外，養魚、烏龜和花朵都會無故死亡，連臨停路邊去買麵包，車窗都會遭不明人士破壞，最終在朋友的介紹下，以「拍戲想體驗」為名找上熟識的員警為她上銬，上銬隔年就遇上談話性節目興起，她也成為眾多節目的固定班底，星途就此一片坦蕩。

「本土劇女王」鄭仲茵出演《夜市人生》、《世間情》等作品一炮而紅，但她在2015年間運勢低落，四處求神問卜都未見效果，聽信朋友建議而每日到警局報到，以上廁所為名義進警局徘徊，最終被警方關心，並得到溫暖擁抱，她連接2年的台北市防範犯罪公益活動，此後戲約滿滿，讓她直呼「超有效」。

▲楊琪以率真潑辣風格聞名，她也曾到警局「找罵挨」，遭員警拒絕。（圖／翻攝「楊琪幫派社團」臉書）

楊琪則一向以率真、潑辣風格聞名，她曾因投資失敗、拍戲不順，加上廣告糾紛，在高人指點下到警察局，希望能被員警罵以改運，警方則對此要求感到啼笑皆非，以「罵人不是服務項目」而婉拒。

不願具名的警方則透露，上銬涉及妨害自由等罪責，罵人更有公然污辱之疑慮，一般員警為避免糾紛，通常不會答應民眾的要求，但許多廟宇都設有枷鎖道具，如民眾真有需求可前往體驗。

延伸閱讀

▸ 轉運想怪招3／從賣菜到洗大體 民代服務「超狂」還曾幫找乩身解怨

▸ IU最愛的仙氣紫今年春夏大流行！快學IU在身上來個紫色點綴,超顯白又好有氣質美~

▸ 多變創意深水革命！路易威登「Tambour Street Diver」新成員入列 首開V字對齊下水計時