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社會 社會焦點 保障人權

為了救男友！外國妹被載到摩鐵「忍淚獻身」　朋友還收到性愛片

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲阿宏脅迫花花與其發生性關係。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）與外國籍女子「花花」（化名）是朋友，但阿宏卻因故與花花的男友發生爭吵，而為了報復對方，竟然就威脅花花與其發生性關係，否則就要對其男友不利，而花花擔心男友受害，勉為其難同意，之後竟然還被阿宏拍下不雅影片。對此，台南地院審理後，依法判阿宏2年徒刑、緩刑5年。

判決指出，阿宏與花花是普通朋友，而阿宏曾與對方的男友發生爭吵，且知悉花花的男友目前人在菲律賓，竟為了報復對方，就基於強制性交之犯意，傳LINE恐嚇花花說，「在菲律賓請人跟著妳男友是很容易的、費用很便宜，他必須為他的魯莽付出代價，妳會為他付出代價嗎？」

花花得知後心生畏懼，擔心男友因此受害，而應允與阿宏發生性行為，兩人在摩鐵發生性行為後，阿宏又在未取得對方同意之情況下，以手機錄影之方式，竊錄花花胸部、性交之過程，之後還將性愛影片利用臉書傳給花花的多名友人。

法官認為，阿宏僅因不滿花花的男友，就脅迫花花與其發生性行為，以此報復，還將兩人性交影片、隱私部位圖片、影片外流，使花花遭受友人之議論，造成其名譽、心理方面相當大之傷害，所為實屬不該，惟念及其尚無前科、素行良善、犯後坦承犯行，並積極與對方達成和解、取得原諒。

法官審酌，阿宏已按約定給付和解金，勘認其有悔意，考量其學歷、月收入、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯強制性交罪、判處他有期徒刑1年8月、又犯散布竊錄之他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他有期徒刑7月。應執行有期徒刑2年、緩刑5年。

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