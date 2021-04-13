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社會 社會焦點 保障人權

南投火燒山控制住了　魚池國中今停課！曝最新搶救情形

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣魚池鄉12日發生火燒山，鄰近火場的魚池國中也緊急宣布今天（13日）停課一天。校方表示，截至凌晨1時火勢已獲得控制，停課部分日後會進行補課，讓學生學習不受影響。

▲▼南投魚池火燒山，魚池國中停課！周邊觀望入夜後的火勢仍然猛烈。（圖／民眾提供）

▲▼火勢從12日下午一路延燒到晚上。（圖／民眾提供、翻攝南投縣議員王秋淑臉書）

▲▼南投魚池鄉火燒山。（圖／翻攝議員王秋淑臉書）

南投消防局12日下午獲報後，立即派出日月潭分隊、國姓分隊、魚池分隊、雙冬分隊、埔里分隊5個分隊前往灌救，初估燃燒面積可能超過2公頃。

由於火警地點位在魚池國中後方與公墓之間，校方也緊急宣布今停課一天。校方在臉書說，截至凌晨1時火勢已獲得控制，目前正由消防警義校監控中，師生平安。

校方表示，因受到火燒山影響，本校今停課一天，已循正式管道進行通報；全體教職員仍然需要正常上班，預計進行災後環境整理，及設備的整修，停課部分日後會進行補課，讓學生學習不受影響。

▼猛烈火舌照亮夜空。（圖／民眾提供）

▲▼南投魚池火燒山，魚池國中停課！周邊觀望入夜後的火勢仍然猛烈。（圖／民眾提供）

校方指出，停課當天請學生儘量在家自主學習，若家長因上班因素無法照顧者，學校也已經與鄰近明潭國中做好聯繫，將安排學生至該校學習，校方亦會派教職員照護。

校方提醒，因為火災的關係，空氣品質不是很好，請大家外出時配戴口罩，維護自身健康！另外，請鄉親或是學生若無要事，今不要到校園圍觀，避免影響救災進行及災後復建。

感謝各界關心魚池國中的鄉親朋友，本校後山山林火災，截至4月13日凌晨一點，已獲得控制，目前正由消防警義校監控中，師生平安！ 因受到火燒山影響，本校4月13日停課一天，已循正式管道進行通報；全體教職員仍然需要正常上班，預計進行災後環境整理，及...

南投縣立魚池國中發佈於 2021年4月12日 星期一
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