員工手指捲入絞肉機！淡水超夯魚丸店爆工安事件　老闆遭起訴

▲淡水知名魚丸店一名員工，因絞肉機未設置防捲夾措施，導致他操作時左手遭捲入中指。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區知名魚丸店「味香魚丸店」，驚傳1名王姓員工在店裡操作絞肉機，左手不慎遭絞肉機入料口的螺旋軸自動撥片捲入，導致他左手中指當場濺血釀成「遠端指骨外傷性」截肢。魚丸店許姓負責人因在該絞肉機未設置「防止捲夾」安全設備疏失，遭士林地檢署依過失致重傷害起訴。

魚丸店王姓員工2019年4月1日任職該魚丸店，主要內容為操作魚肉絞肉機器。但他卻在去年3月28日上午6時許在店裡操作絞肉機，從事魚肉絞碎作業，沒想到因為絞肉機卻未設置防止捲夾安全設備，導致王姓員工操作時左手手指不慎遭捲入，左手中指當場濺血送醫截肢。

魚丸店負責人許男表示，他確實沒有設置安全防護設備，但他有實施職業安全衛生教育訓練。經新北政府勞動調查處檢查結果，證明魚丸店未在絞肉機入料口設置護罩或護圍等防護設備，也沒讓雇用的員工接受工作必要的職業安全衛生教育訓練。

士林地檢署認為許男身為負責人，應設置具有安全機能設計的裝備，或採取必要安全措施及書面確認作業方式的安全性等職業性安全衛生法規定，使員工能確實知道操作絞肉機流程；並且未嚴禁止員工以手調整零星碎肉或嚴格要求必須以壓棒調整入料口魚肉絞碎。對此依過失致重傷害許男起訴。

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