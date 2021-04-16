報稅2新制省荷包！基本生活費「調高到18.2萬元」　優惠曝光

▲安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華表示，今年綜合所得稅申報規定僅有2項新規定，其餘各項免稅額和扣除額皆無更動。（圖／鏡周刊）

圖文／鏡周刊

2021年報稅有2項新制上路，安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華提醒，雖然各項免稅額及扣除額皆無更動，但是由納稅義務人自行舉證才能申報的適用項目，例如長照扣除額、薪資必要費用核實減除及列舉扣除憑證等，建議儘早整理相關文件，才能輕鬆快速完成5月報稅任務。

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新制1：每人基本生活費調高至18.2萬元

調高基本生活費已成納稅義務人的省稅小確幸。2020年度每人基本生活費調高至18.2萬元，預估將有205萬戶受惠，減稅利益約96.57億元。

由於在同一申報戶裡，基本生活費是按人頭計算，今年5月民眾在申報綜合所得稅時，別忘了納稅人、配偶及受扶養親屬都享有基本生活所需費用不課稅的權利，民眾可要仔細計算差額。

簡單說，只要基本生活費總額大於「免稅額加扣除額」，差額部分就可以從所得總額中扣除，而扣除額包括標準或列舉、身心障礙、儲蓄投資、教育學費、幼兒學前、長期照顧等6項。

以4口之家（有2名就讀大學子女）為例：

若年收入150萬元、採標準扣除額為例，該申報戶2020年度基本生活費總額為72萬8,000元（18.2萬元ｘ4人），高於免稅額及扣除額的合計數為64萬2,000元（免稅額8.8萬元ｘ4人+標準扣除額24萬元+教育學費扣除額2.5萬元ｘ2人），基本生活費差額是8萬6,000元，報稅時此差額即可從所得總額中扣除，若適用稅率為12%，省下約1萬320元的稅。

可以看出，此對多口之家、扣除額少的申報戶最有利。

新制2：受疫情影響的紓困、減稅措施

楊建華表示，因應2020年新冠肺炎疫情的衝擊，政府針對符合資格的個人祭出相關綜合所得稅減稅措施，對象及優惠內容包括：

1.受疫情影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者：綜合所得稅的繳納期限最長可延期1年，分期最長可達3年（36期）。

2.受隔離、檢疫者、照顧者及執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護的醫事人員：收取政府提供的防疫補償，免納所得稅。

3.執行業務者—醫事人員、非醫事人員，私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院（所）的創辦人、設立人或實際所得人：今年5月申報綜合所得稅時，適用費用率得按原訂費用率的112.5%計算。

2020年度綜所稅免稅額及各項扣除額

註：幼兒學前特別扣除額、長期照顧特別扣除額設有排富條款，凡是適用稅率20%以上、股利所得選分開計稅、基本所得額超過670萬元的申報戶都不適用，且幼兒學前特別扣除額只限父母申報。



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