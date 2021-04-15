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「疫苗險」正式誕生！　富邦、安達產險今日獲准

▲▼新冠疫苗,美國。（圖／路透）

▲富邦產險、安達產險「疫苗險」通過審查。（圖／路透）

記者陳依旻／台北報導

牛津AZ疫苗開打一陣子，「疫苗險」正式誕生，金管會今（15）日核准富邦產險、安達產險的疫苗險。未來民眾若擔心施打疫苗後產生副作用，就可特別針對此狀況投保，金管會保險局表示，核准就可以開始賣，確切日期看產險的準備期程。

金管會鼓勵保險公司開發多元的保險商品，審核通過「富邦產物疫苗保障綜合保險」及「安達產物嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保险」，期藉由風險的移轉，提升民眾接種疫苗意願,並發揮保險安定社會之功能，金管會提醒，疫苗保險商品各有其保障特色及給付條件，民眾可視自身需求選擇適合的保險商品，以保障接種疫苗所生之相關風險。

至於保單內容，富邦產險表示，此次推出的國內首張「疫苗保單」，3歲以上民眾皆可投保，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限；保險內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」與「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」兩種保障。「疫苗不良事件費用補償保險」不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗；若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，「疫苗不良事件費用補償保險」將提供定額住院生活補償，該次住院日數達5日(含)以上時另提供增額補償。

「疫苗保單」也提供法定傳染病疫苗預防補償，若客戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」將立即給付補償。以投保富邦產險「疫起守護」專案商品的保戶為例，在加購「疫苗保單」後，不但享有法定傳染病隔離與就醫保障，還能填補疫苗接種後可能發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

富邦產險提醒，因每人體質與對疫苗的反應不同，在接種疫苗前須詳加了解接種注意事項，並由醫生評估是否適合接種。現階段除了相對迫切性較高的防疫與醫療相關人員、各類服務業人員、必要出國工作者及免疫力較低的中高齡族群等外，後續待國內疫苗充足後，建議年輕族群也可評估增加疫苗保障，避免因施打疫苗所致不良反應，而產生醫療費用或生活不便等困境。目前各國都已開始施打疫苗，若能藉由群體免疫範圍的擴大，降低新冠肺炎的傳播率，儘速實現「群體免疫」才有可能早日解封國境。

至於安達產險，保單保障的疫苗接種次數以二次為限，保障項目一般住院日額保險、加護病房住院定額保險、喪葬費用定額補償保險。

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