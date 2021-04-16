翡翠水庫不缺水　全因他當年「一個決定」！變成最得意成就

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翡翠水庫不缺水　全因馬鎮方當年「一個決定」！

▲▼翡翠水庫。（圖／翡管局）

▲翡翠水庫至今蓄水率仍有74.1%。（圖／資料照） 

記者許力方／綜合報導

台灣面臨近半世紀最嚴重旱災，中部地區已經「供五停二」限水，大台北的翡翠水庫目前蓄水率則還有74.1%，即使每天南水北送，估算未來3個月仍有2座石門水庫的蓄水量。大台北地區水情寬裕，翡翠水庫扮演重要角色，除了其位置得天獨厚，可以接收冬雨外，更關鍵的原因就是他—馬鎮方，前交通部長當年做下的一個影響甚遠的決定。

高齡已97歲的馬鎮方接受《搶救遷台歷史記憶庫》訪問時提到，當年對日抗戰結束，從重慶的國立政治大學畢業後，要分發服務單位，他選擇來台灣做新的建設，希望與中國隔絕50年的台灣人可以過更好的生活，1947年便從上海搭船來台灣，在台灣的公務員生涯將近50年，他最得意的成就之一，就是一手規劃了提供大台北地區用水的翡翠水庫。

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▲▼翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

▲▼翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

▲全因馬鎮方當年關鍵的決定，成就了翡翠水庫。（資料照／記者林振民攝）

馬鎮方在台北市政府擔任秘書長長達11年，歷經5任市長，也是因為他的堅持，造就了現在供應大台北地區600萬人飲用水的翡翠水庫。他受訪時提到，當時台灣剛剛建立政府標案的法規，許多標案仍採取最低標價格，幾乎不問施工品質，只為讓政府花最少的錢獲得標案，他盡可能採取最有利標，不拘泥於標案價錢，但對工程品質要求絕對在價錢之上。

據悉，當時翡翠水庫由台電、榮工處等廠商合力規劃設計施工，還請來5為世界知名水庫建設專家監督，而建設委員會中，許多人提議要開發觀光，但馬鎮方認為最重要的就是防止水庫汙染，獨排眾議，拍板翡翠水庫周邊禁止觀光，「這個水是提供600萬人吃的水，不能有任何汙染」。

馬鎮方當機立斷，拒絕在翡翠水庫周邊修建環湖道路，一般民眾就無法到水源地遊玩，同時水源區也禁止興建任何建物，若公務有需求則以交通船解決。一系列的規劃不僅確保水源乾淨，也讓大台北居民至今仍安全無虞享受自來水系統。

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