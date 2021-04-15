台男被正妹煞到！想搭訕拉衣角「秒被當變態」　悲劇進警局

▲台男被妹子煞到想搭訕，拉衣角秒被當成變態。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣一名21歲黃姓男子日前在運動場想認識一名李姓妹子，但由於他沒有搭訕經驗，不知道該如何開口，就默默跟在李女後面一陣子，當他鼓起勇氣拉了對方衣角想攀談時，隨即被李女喝斥變態並報警處理。南投地院法官認為，黃男欠缺追求異性的正確觀念和技巧，考量他無危害公共秩序行為，裁定不罰。

根據判決書顯示，黃男今年1月10日晚間在南投某運動場看見李女，萌生出想認識對方的想法，但由於他沒有搭訕經驗，不知道該如何開口，只好先默默跟在李女後面一段路，直到他提起勇氣，拉了對方衣角要攀談時，此舉卻讓李女誤會並大喊「你是誰」、「你想要幹什麼」。

黃男被喝斥後不知所措，現場氣氛也變得相當尷尬，所有正在運動的民眾都投以疑惑的眼光，讓他覺得無地自容趕緊離開運動場。李女事後越想越生氣，認為黃男危害自身安全，決定到警局報案。

警方獲報後，隨即通知黃男到警局說明，黃男坦承用手拉了一下李女衣服，但主要是想認識對方，沒有碰觸到其身體，經調閱監視畫面後，也證實黃男供詞無誤，訊後依違反《社會秩序維護法》將案件移送南投地院裁罰。

南投地院法官審理案情，看過雙方證詞、監視器畫面等相關卷證後，發現黃男只是輕觸李女衣角，沒有惡意蒙面要嚇人、性騷擾等行為，認為黃男只是欠缺正確的社交觀念及技巧，才會在結交他人的過程嚇到人，考量其無危害公共秩序行為，最終裁定不罰。