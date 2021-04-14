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雲林斗南空屋清晨大火整棟燒毀　嚇壞社區居民

▲雲林縣斗南鎮今日早上發生民宅火警，一處平房屋內堆置許多雜物、無人居住，突竄火苗且火勢一發不可收拾，猛烈火勢驚動社區住戶。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南鎮今日早上發生民宅火警，一處平房屋內堆置許多雜物、無人居住，突竄火苗且火勢一發不可收拾，猛烈火勢驚動社區住戶。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮今（14）日早上5點50分左右發生民宅火警，一處平房屋內堆置許多雜物、無人居住，突竄火苗且火勢一發不可收拾，猛烈火勢驚動社區住戶紛紛從睡夢中驚醒，所幸僅空屋雜物燒燬，無人受傷，起火原因由雲林縣消防局調查中。

雲林縣消防局今日早上5點50分左右接獲民眾報案，指出，斗南埤麻里一處集合式住宅火警，派出多個消防分隊消防、義消人員前往灌救，起火地點為一棟平房，屋頂為木構、加上屋內堆置許多雜物，火勢猛烈迅速蔓延，擔心波及緊鄰透天厝民宅，消防人員以強烈水注滅火。

▲雲林縣斗南鎮今日早上發生民宅火警，一處平房屋內堆置許多雜物、無人居住，突竄火苗且火勢一發不可收拾，猛烈火勢驚動社區住戶。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消人員約於6點40分將火勢完全撲滅，起火原因尚待火調人員待進一步調查。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，附近住戶早上剛起床聞到燒焦味，外出查看後發現平房火災，沒一下子就看到熊熊大火吞噬整棟建築物，警消人員迅速於半小時後控制火勢，但屋內雜物付之一炬，約於6點40分將火勢完全撲滅，所幸無人受傷，起火原因尚待火調人員待進一步調查。

▲雲林縣斗南鎮今日早上發生民宅火警，一處平房屋內堆置許多雜物、無人居住，突竄火苗且火勢一發不可收拾，猛烈火勢驚動社區住戶。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南鎮一處平房屋內堆置許多雜物、無人居住，突發生火警驚動社區住戶，所幸無人受傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


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