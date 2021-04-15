「修法是要導正《會計法》疏失」　蔡易餘否認為扁國務機要費脫罪

記者蘇晏男／台北報導

立法院財政委員會15日審查《會計法》第99條之1條文修正草案，但因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。對此，蔡易餘反駁是無稽之談，陳水扁現在執行的刑期與國務機要費無關，今天討論修法是「我們正視問題」，導正立法疏失，建全法制。

▲立委蔡易餘。（資料照／記者李毓康攝）

「正視歷史錯誤，修正會計法99條之1。」蔡易餘15日透過臉書先是解釋何謂國務機要費。他指出，國務機要費是國家元首依據憲法規定行使職權相關必要的費用，在法制史上，國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」2筆，到了民國60年代則合併稱為「國務機要費」。

蔡易餘認為，顯見國務機要費的本質即是總統的「機要費」、「特別費」綜合體，因此國務機要費的性質與特別費性質兩者本無差異。

話鋒一轉，蔡易餘提到，2006年陳水扁國務機要費案爆發後，藍綠開始互相檢舉，檢調針對首長特別費展開調查。這其中，時任台北市長馬英九的特別費案在2007年首先遭到起訴，前副總統呂秀蓮、立法院長游錫堃、前立委陳唐山、前教育部長杜正勝等民進黨高官也陸續遭起訴，然而多數首長都獲判無罪，但卻有10多名首長幕僚因使用假發票核銷被判刑，其中我們知道有位叫做「余文」。

蔡易餘繼續說，因此，2011年啟動了會計法99-1的第一次修法，僅將特別費的報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任解除，唯獨總統國務機要費被排除。

他認為，「這本來就是立法上公開漏洞，當初其被刻意排除之理由，無非是來自於國民黨對於阿扁前總統的恨意滿滿，使他們漠視法律的公平性！」

對於國民黨的指控，蔡易餘反駁是無稽之談，從2008年起，陳水扁共被起訴11案，其中龍潭購地收賄案、洗錢案、元大金控併復華案等4案定讞併執行20年徒刑，而把陳水扁上手銬的國務機要費案，更一審已判無罪，經最高法院發回更二審，唯目前停止審理，換言之，陳水扁現在執行根本與國務機要費無關；將國務機要費除罪，自然也無法讓陳水扁脫罪。

蔡易餘寫道，從2008年至今也已過13年，台灣政治已第3次政黨輪替，陳水扁已保外就醫，卻仍有當時配合體制的總統府幕僚，仍受當時的《會計法》修正政治報復性操作之苦。

他強調，「今天我們正視問題，導正立法疏失，建全法制，尊奉法律之前人人平等的圭臬，同時法條也不能再因人涉事，也是維護法律最基本的體系正義與平等原則而已。」