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鄭性澤冤獄獲賠1728萬…再控警刑求「電擊生殖器」　請求國賠遭駁回

▲▼死囚鄭性澤向法院聲請冤獄賠償，台中高分院判賠1728萬8千元。（圖／記者李忠憲攝）

▲鄭性澤冤獄4322天，逆轉獲判無罪後，控訴遭到豐原警方刑求。（資料照／記者李忠憲攝）

記者莊智勝／台中報導

鄭性澤遭控2002年涉嫌槍殺刑警蘇憲丕，全案2016年再審時，鄭終逆轉獲判無罪定讞，並針對關押長達4322天的冤獄獲得國賠1728萬8000元；但事後鄭再控當時被逮捕時，遭到豐原警方刑求，不但以濕毛巾覆蓋口鼻、毆打頭部，甚至還電擊他生殖器、拇指前端，藉此逼迫他寫下自白書，因此求償精神撫慰金165萬元。台中地院審酌，認為鄭請求無理由，予以駁回。

死囚鄭性澤2002年捲入「豐原十三姨KTV殺警案」，當時鄭與遭到通緝的黑道大哥羅武雄前往豐原KTV飲酒，期間羅與包廂小姐發生齟齬，憤而持槍射擊天花板、酒瓶滋事。豐原警方接獲密報後，得知羅武雄也在其中，立即派員前往現場，並與之發生槍戰，事後率先衝進現場的刑警蘇憲丕、與羅武雄雙雙中槍斃命，人在現場的鄭性澤因此遭懷疑是射殺蘇警的凶手。

鄭性澤入獄後一度被判處死刑定讞，經台中高分檢認定起訴錯誤，為他聲請再審，2016年重啟判決後，終於逆轉判處鄭無罪定讞。鄭性澤冤獄長達4322天，事後向法院聲請賠償；法官審酌鄭性澤家庭、經濟等一切情狀，以1天4000元計，判賠鄭1728萬8000元。

▲冤獄獲得平反的鄭性澤。（圖／記者宋良義攝）

▲鄭性澤因捲入「豐原十三姨KTV殺警案」而遭檢方起訴，一度判決死刑。（資料照／記者宋良義攝）

在獲得冤獄賠償後，鄭性澤再以當初遭逮捕後，被豐原警方刑求為由，請求豐原分局賠償精神撫慰金165萬元。鄭性澤主張，2002年1月6日被員警於辦公室矇住雙眼後，隨即被帶到類似地下室的處所，警方以繩索將他綑綁後，以毛巾覆蓋口鼻、再以清水將毛巾灌濕，使他無法呼吸，同時還恫稱將以辣椒水灌濕毛巾；後警方又脫下他褲子，在他生殖器前端、拇指前端分別繫上線狀物後通電，以此刑求、要求他寫下自白書，同時警方還毆打他頭部，恫稱「不快寫就要帶去再修理」等語，鄭因此被迫寫下不實自白書，事後遭檢方依殺人罪起訴、判死確定，冤獄長達4322天。

對此，豐原分局則辯稱，鄭性澤雖然獲判無罪，但是否遭到刑求部分，歷審認定不一，實屬羅生門，無從認定鄭確實有受到警方刑求，且再審程序中法官也當庭勘驗鄭寫自白書時的錄影畫面，亦未見到刑求情形。

法官審酌，由於鄭性澤於辯論終結前難以敘明、舉證警方執行職務時對其有刑求之不法侵害行為，因此認為鄭請求賠償無理由，予以駁回。

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