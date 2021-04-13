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5分鐘看1本書！她砸17萬幫兒練「最強大腦」　1年後成績變吊車尾

（示意圖／pixabay）

▲家長望子成龍砸大錢替小孩報名「右腦開發」課程。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

自古以來，家長總是望子成龍，希望孩子能贏在起跑點，因此除了學校課業，也會把小孩送到補習班加強。大陸一名王姓女子為了增進孩子記憶力，砸下人民幣近4萬元（約新台幣17萬元）替兒子報名「右腦開發」課程，希望他練成「最強大腦」，不料1年過後，孩子的成績不僅沒進步，校內排名甚至一口氣倒退500名。

《半島晨報》報導，王女前年12月看見補習班廣告，對方聲稱透過獨創的「全腦潛能開發悟進法」，可幫助孩子開發右腦，經過訓練後只要5分鐘就能看完一本長篇小說，同時提高左右腦整合能力與口才，小學三年級至初中二年級1至3秒看一頁書；初二至初三3至6秒看一頁書，5分鐘就可以背20至100個英語單詞。

（圖／翻攝自半島晨報）

▲補習班宣稱透過「全腦潛能開發進悟法」，能把文字「光速入腦」。（圖／翻攝自半島晨報）

雖然報名費3.68萬元不是一筆小數目，但望子成龍的王女仍堅持讓兒子接受訓練，誰知孩子參加一段時間培訓後，不僅學習上沒進步，反而對課程越來越沒興趣；更誇張的是，孩子參加培訓時剛上初一，當時成績在全校排300名，上了初二竟退步到全校800名，一口氣下滑500名，讓她當場傻眼，氣得要求退費。

對此，補習班回應，王女的孩子有些叛逆，父母缺乏管教，導致孩子上不了課，所以無法滿足家長要求全額退費，起初校方決定將孩子沒完成的課程給予退費，但家長不接受，最後學校也做出最大讓步，願意退還1萬元學費，無奈對方仍然不同意。據悉，雙方目前尚未達成共識，正在進一步協調中。

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