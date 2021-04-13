「誤殺非裔」女警身分曝光！資歷26年經驗老道　竟將手槍當電擊槍

▲ 明尼蘇達州再度發生非裔遭到誤殺的案件。（圖／翻攝自Liveleak）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」掀起國際串連非裔維權運動，未料11日又發生黑人遭誤殺的案件。一名非裔男子躲避警方攔截過程中，員警誤將手槍當成電擊槍，當街對他射彈，再度點燃民眾怒火。調查指出，涉案警察竟是一名已有26年經驗的女警，現已暫時停職。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這起事件發生於明尼亞波利斯市郊的布魯克林中心，與涉嫌殺害佛洛伊德的前警員蕭文（Derek Chauvin）受審地點相距僅16公里。非裔男子萊特（Daunte Wright）開車行經該路段，因車輛登記過期被攔下。警方得知他的本名後，意外發現他是通緝犯，馬上試圖將他從拉出車外。

據警方說法，雙方搏鬥過程中，萊特遭一名警察擊中，接著駕車衝過幾個路口，撞上另一輛車後當場死亡。亨內平郡法醫驗屍結果則指出，萊特死於胸部槍傷，定義為他殺案件。明尼蘇達州刑事偵查局（BCA）著手調查，12日發表聲明指出，已掌握該名警員身分，為在布魯克林中心警局工作長達26年的警員波特（Kim Potter）。

布魯克林中心警局局長甘農（Tim Gannon）說明，從影片中可見，涉案女警試圖制伏萊特時，幾度大喊「電擊槍！」（taser），這是警察使用電擊槍前的標準程序，警告嫌犯的同時也告知同袍，沒想到不慎拔出手槍，認為涉案員警並非有意射擊萊特。

經過市議會投票，布魯克林中心警局指揮權現已移交市長艾略特（Mike Elliott）。艾略特12日在推特宣布，市經理博甘尼（Curt Boganey）即刻起被解職，由副市長暫代職務。

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