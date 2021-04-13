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快訊／境外移入+4！台男赴衣索比亞曾染疫　返台兩次採檢才確診

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，自孟加拉(案1060)、菲律賓(案1061)、衣索比亞(案1062)及愛爾蘭(案1063)入境。

指揮中心表示，案1060為本國籍40多歲男性，今(2021)年2月中旬至孟加拉工作，4月1日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月9日出現鼻塞、流鼻水及咳嗽症狀，4月10日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。個案發病前2日為居家檢疫期，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案1061為本國籍50多歲男性，長期居住菲律賓(前次自臺灣出境時間為2020年10月)，因有其他疾病之緊急就醫需求，今年4月11日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後即至醫院就醫及採檢，經評估有轉院必要，由院方安排轉院並於次日再次採檢。個案4月12日出現輕微喘症狀，兩次採檢皆呈COVID-19陽性，於今日確診(Ct值分別為20及21)。已掌握個案同班機前後二排旅客2人，列居家隔離。

指揮中心表示，案1062為本國籍30多歲男性，去年10月至衣索比亞工作，今年3月12日至14日陸續出現咳嗽、頭痛、全身痠痛及嗅覺異常症狀，3月26日於當地檢出COVID-19陽性，4月1日及7日二次採檢皆為陰性。個案4月9日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有咳嗽症狀，於機場採檢，結果為陰性，4月12日於集中檢疫所再次採檢，結果為陽性，於今日確診(Ct值32，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)；已掌握個案同班機前後二排旅客10人，列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1063為本國籍20多歲男性，去年9月至愛爾蘭就學，今年4月8日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時有短暫流鼻水症狀，入境後至住處進行檢疫。個案4月12日因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值22)；同班機接觸者調查匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計196,502例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含194,709例排除)，其中1,062例確診，分別為946例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,027人解除隔離、24人住院隔離中。

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