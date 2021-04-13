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社會 社會焦點 保障人權

甜姐兒家屬：別讓死變態用精神病逃刑責　發聲淚求3目擊者出面

記者黃翊婷／綜合報導

屏東29歲曾姓女子遭追求不成的黃姓男子擄殺，家屬不滿黃男事後企圖以「患有精神疾病」躲避刑責，於是在網路上發表聲明，希望好心人提供行車紀錄器，目前已知的目擊者共有3位，除了工廠的管理員，還有一名計程車司機和一名騎機車的年輕人。

屏東曾女的家屬在網路上懇求目擊者出面。（圖／翻攝自Facebook／當事人親友）

▲曾女的高中同學幫忙分享家屬的聲明文。（圖／翻攝自Facebook／當事人親友）

黃男8日晚間10時許駕駛一輛自小客車，在屏東萬丹鄉大昌一號橋衝撞曾女（29歲）的機車，當下發出很大的聲響，路過的目擊者發現後趕緊上前救援，並撥打119求助，沒想到黃男僅回應一句「抱她上車送往就醫」，就將人抱上車擄走。警方接獲報案，花了14個小時才找到曾女，無奈人已經沒有生命跡象了。

由於曾女身體沒有明顯外傷，只有膝蓋留有車禍留下的擦傷，檢警初步推測，可能是內出血加上延誤就醫，才會釀成悲劇，不過，確切的死因還有待進一步解剖釐清。而撞人的黃男9日自行前往派出所投案，但對案情避重就輕，甚至聲稱自己患有精神疾病，進入看守所之後表現卻十分正常，吃好睡好。

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲曾女遇害前曾兩度報案，但因為是遭陌生人騷擾，無法聲請保護令。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

曾女家屬不滿黃男企圖規避刑責，於是在網路上發表聲明，希望在8日晚間10時30分至45分行經廣安往社皮路上的民眾，能提供行車紀錄器畫面協助緝凶，「大昌路一段，我相信你們有阻止變態把傷者帶上車，我需要你們看到的當下，需要你們的行車紀錄器！」

家屬在聲明中強調，「不要害怕，我們不會怪你，我們只是希望別讓死變態用精神病逃過一切！拜託，我真的求你們！幫幫我！他害死了我姊，拜託不要讓他逃過刑責！好嗎？」目前已知的目擊者除了工廠的管理員，還有一名計程車司機和一名騎機車的年輕人，「如果你們有聽到、看到，拜託跟我聯絡！不要讓壞人就這樣逃過一劫！」

▲▼屏東假車禍擄殺命案，案發車輛、棄屍現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼▲事發地點與肇事車輛。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼屏東假車禍擄殺命案，案發車輛、棄屍現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

這份聲明透過曾女的親友轉發，在網路上持續發酵，臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」的管理員也PO文表明，期盼大家能幫忙尋找目擊者，「如果這種人（黃男）放出來，搞不好會畏罪潛逃，我們絕對不能坐視不管，若有鄉親知道相關訊息，也請盡量提供」、「加害人如今要裝傻逃避刑責，現在不能單靠警方，我們民眾也要動起來，不能再讓這種事」。

據了解，曾女先前曾多次遭黃男跟蹤騷擾，但因為雙方並非家人或同居人關係，無法聲請保護令，沒想到最後釀成憾事。現階段家屬除了積極尋找證據，也向立委周春米陳情，期盼目前尚未通過的《跟蹤騷擾防制法》能盡快三讀通過，別再釀成同樣的悲劇，讓曾女的死更有意義。

▼警方全力尋找曾女的下落，無奈找到人時已經沒有生命跡象。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▼黃男進入看守所仍吃好睡好。

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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