HFX頒獎給蔡英文被加拿大施壓　外交部：獲獎是對抗疫、民主殊榮

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

非營利組織「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum，HFX）計畫頒一重要獎項給總統蔡英文，但遭加拿大政府施壓。對此，外交部發言人歐江安12日表示，如果論壇確實有意頒獎給蔡英文，將是對台灣人民在抗疫及民主的肯定與殊榮。

美國政治新聞網Politico報導指出，HFX去年底決定將以已故美國共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員約翰‧麥肯（John McCain）為名的「約翰‧麥肯公共服務領導獎」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）頒發給蔡英文。

這是HFX第三次頒發麥肯獎，第一次是2018年頒給希臘列士波斯島（Lesbos）人民；第二次是2019年給香港抗爭的公民。如果第三次頒發給蔡英文，則是表彰她在防疫的表現，以及對抗大陸施壓的作為與勇氣。

不過，報導也指出，加拿大官員在知情後，表示如果頒獎給蔡英文，那麼加拿大政府將會撤回對HFX的支持和金援。對此，歐江安表示，目前加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」(Halifax Security Forum，HFX）尚未公布2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。

歐江安說，論壇副主席雪佛（Robin Shepherd）雖未對得獎名單表示意見，但強調蔡英文是受到國際尊重的領袖、首位台灣女總統，對抗武漢肺炎疫情表現傑出，且是支持民主的國際先鋒，應該是理想的受獎人選。

對於跟哈里法克斯國際安全論壇的互動，歐江安表示，雙方一直保持密切聯繫，相信如果論壇確實有意頒獎給蔡英文，將是對蔡英文與台灣人民在抗疫及民主的肯定與殊榮。不過，基於民主理念與論壇的尊重，會對論壇頒獎結果表示尊重。

至於台灣與加拿大的雙邊關係，歐江安表示，台加關係友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家。加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau)也公開肯定台灣的民主制度，並支持我方有意義參與國際多邊論壇。

歐江安指出，我國基於自由民主共享價值，將繼續與加拿大政府、哈里法克斯國際安全論壇等各方加國友人保持密切聯繫。