全力挺烏克蘭！　土耳其提供無人機：烏軍將占上風

▲土耳其總統艾爾段（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面，強調和平合作。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

烏克蘭和俄羅斯近日局勢緊張，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）10日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，艾多根表示，將會提供一切協助。對此，土耳其智庫專家奧茲特克（Bilgehan Ozturk）指出，土耳其的無人機在納卡衝突時，已讓亞塞拜然取得戰略優勢，未來也能助烏克蘭一臂之力，「俄羅斯目前尚未有足夠能力應付。」

據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，土耳其政府將烏克蘭視為對付俄羅斯的重要緩衝區，兩國在國防項目上展開密切合作。安卡拉智庫政治、經濟和社會研究基金會（SETA）專家奧茲特克表示，不論在衛星、雷達或是飛彈等方面均有合作，去年烏克蘭同意購買4艘土耳其的島級巡防艦（Ada-class），兩國正共同生產船艦。此外，雙方正針對第五代戰機與主戰坦克的柴油發動機進行合作研發。

▲烏克蘭軍隊在東部地區與俄羅斯支持的分離主義者持續衝突。（圖／路透社）

值得注意的是，烏克蘭在2018年向土耳其簽署了價值6900萬美元的國防協議，採購了6架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）、200枚高精準度導彈。烏克蘭軍事專家在亞塞拜然與亞美尼亞的納卡衝突中，研究土耳其無人機，發現亞塞拜然在戰役中利用無人機戰略取得優勢。

奧茲特克直言，俄羅斯目前還沒有足夠能力，能夠應付土耳其製造的無人機，「即使親俄分離主義武裝分子在部分層面有優勢，但他們仍無力阻擋新型無人機。」

奧茲特克也說，土耳其政府很可能如同對待亞塞拜然般，提供烏克蘭軍事顧問和技術人員，傳授無人機的使用經驗。