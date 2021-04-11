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社會 社會焦點 保障人權

妹開80萬本票要求搬家！姊拒搬反控：她搶我男人　1證據秒打臉

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲侯姓姊妹為80萬本票對簿公堂，姊姊還稱，是妹妹當初橫刀奪愛，才會有該筆補償金。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名侯姓女子因長期與姊姊有爭執，便開立80萬本票，聲稱對方搬家後就會給予現金，孰料，姊姊不但沒搬家還拿本票至法院聲請強制執行獲准，讓她決定提告「確認本票債權不存在」。姊姊主張，已歿妹夫其實是妹妹橫刀奪愛而來的，故該筆費用算是妹妹答應的補償金；一審法官認定侯女親自簽署本票，判她應付80萬元，案經上訴，二審法官查出，侯女結婚之際，姊姊與前夫正在打官司，顯見姊姊與妹夫無曖昧關係，因此改判侯女勝訴，免付80萬元確定。

判決指出，侯女與姊姊、弟弟及母親同住在父親留下的房屋，她租下住家一樓開便當店，並於2011年起，每半年資助4萬元給住在樓上的姊姊，2人自2018年起時常爭吵，身為屋主的弟弟遂寄存證信函給姊姊，要求搬離住家，而她得知姊姊表示「只要給我80萬元，我就會搬出去」，但擔心全部付清，姊姊會反悔，遂簽本票作為擔保。

事後姊姊真的沒搬家，反倒持本票到法院聲請強制執行獲准，這讓侯女決定提起確認本票債權不存在訴訟；她主張，當初會簽下此本票，是在姊姊會搬家的前提下簽署而成，現在姊姊沒依約搬家，雙方之間便能撤銷此一贈與約定，本票債權亦不存在。

▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）
▲侯女簽完本票後，姊姊未依約搬家，反而還拿本票赴法院聲請強制執行。（示意圖／免費圖庫pixabay）

然而，侯女姊姊辯稱，妹妹當初開立本票是因已歿張姓妹夫原本是她的男友，預計要和她結婚，但妹妹貪圖張男的半俸，要求先與張男假結婚，之後再辦理離婚，把張男還給她，惟事後妹妹拒絕離婚，便提議自張男過世後，2011年起把半俸的三分之一金額，每半年支付她4萬元，以此做為補償，而妹妹自2016年起就沒再付過這些錢，被她屢屢催討仍未果，直到後來被要求搬離住家，她才要求妹妹把先前積欠的半俸款一次付清，妹妹便開立本票「一次解決」，因此這張80萬元本票，可說是妹妹欠她的半俸款。

一審橋頭簡易庭審理時，因證據不足，且本票確實是侯女簽署，最終判侯女敗訴，應付姊姊80萬元。不過，案經上訴，全案結果大逆轉！

二審橋頭地院勘驗侯女與姊姊說詞後，發現侯女經營便當店支付員工薪水後，收入僅能差不多打平，且姊姊因無工作收入，才會把張男半俸的三分之一分給姊姊。侯女還提到，簽發此本票時，她已年屆63歲，未來能繼續領取半俸仍是無法確定之事，若先簽下80萬「半俸款」本票，明顯有違常理，且也已違反公序良俗，是無效的法律行為。

另外，法官查出，侯女結婚當年，姊姊的余姓前夫以未舉行結婚公開儀式，提起婚姻不成立訴訟，經法院判准後，姊姊曾不服提上訴但遭駁回，顯見姊姊當時仍不願恢復單身狀態，因此不採信姊姊聲稱「侯女貪圖半俸，橫刀奪愛」說詞，最終改判侯女勝訴，免付80萬元，全案定讞。

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