快訊／AZ疫苗明起再擴大！10縣市首長願接種　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日因應COVID-19疫情，下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為等。AZ疫苗明起開放中央及地方政府防疫人員、高風險一線接觸人員等接種計畫所列第二、三類實施對象施打，目前已知北北基、桃竹、中彰、嘉南高等10名縣市首長願有意願接種。

指揮中心指揮官陳時中日前宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，故自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗，累積三類接種對象，可接種人數來到61.3萬人。

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據了解，截至4月10日中午，22縣市首長中，願意接種AZ疫苗的有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化市長王惠美與嘉義縣長翁章梁。另外12位縣市長則尚未表態。

在中央的部份，12日當日包含指揮中心副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞、2名防疫醫師明也會接種疫苗。