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前女友另結新歡！前警官「死亡筆記本」計畫勒殺　斷氣前停手獲緩刑

▲▼恐怖情人,男友,前男友。（示意圖／pixabay）

▲前警官不滿前女友另結新歡，竟預謀殺人，法官判刑2年，緩刑5年。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台中報導

一名陳姓前警官因為不滿黃姓前同居女友拒絕復合，還迅速另結新歡，先是傳訊恐嚇，還上網搜尋殺人犯罪手法，並記錄在筆記本中，接著闖入對方住處，用童軍繩勒頸，再拿棉被悶鼻，最後因為不捨黃女而停手。法院審理後，依殺人未遂罪嫌判他2年徒刑，緩刑5年，但檢方不服上訴，二審法官認為他中止殺意，且也獲得黃女原諒，最終駁回上訴。

判決書指出，陳男畢業於警察大學，在警界服務10多年，4年前自願離職，而他與黃女原為同居男女朋友，但於2020年2月初分手，不過他對於黃女拒絕復合，又迅速另結新歡而感到不滿，同年3月間傳送了隨機殺人案件新聞、生魚片刀照片給黃女恐嚇，「我買的這把，看樣子應該也能一刀斃命」、「無聊算了一下，連妳在內，我這1生談過13次戀愛了，沒有1個像妳一樣能夠讓我這麼恨、這麼怒，讓我萌生殺意的…」。

此外，陳男還上網搜尋相關殺人的犯罪手法記錄在筆記本內，並於同年月20日買童軍繩、膠帶、火種、木炭及鐵夾等，計畫殺害黃女之後自縊，而在這之前，他還先寫了一封遺書。

直到同年4月17日上午，陳男先搭高鐵南下台中，闖入黃女住處後，一直埋伏到下午黃女下班，接著拿童軍繩勒住對方脖子，再用手摀住口鼻直到黃女昏厥，隨後將黃女從住家4樓拖行至2樓房間。過程中，黃女一度清醒掙扎，沒想到陳男又拿棉被悶住她，導致黃女又再度昏厥。

陳男最後因不捨黃女而起了惻隱之心，才就此鬆手，後來見到黃女清醒，才趕快下樓想離開，後因黃女友人在電話中聽見黃女尖叫報警，最終順利將陳男逮捕。一審法官審理後，依殺人未遂罪嫌將陳男判刑2年，緩刑5年。

不過，檢方認為，陳男案發前就因不滿與黃女分手，而騷擾甚至是對黃女施暴，又事先預謀、所用手段亦屬殘暴，對黃女造成極大危險，且在偵查及一審準備程序時，還不知反省，甚至歸咎給黃女，直到法院告知可能給予緩刑的恩惠，他才願意承認犯行，檢方因此認為判刑太輕而上訴二審。

檢方在偵訊期間，陳男供稱，「畢竟以前情分還在，…我有恨，但不代表我堅決要殺害黃美玲，…我本來己意中止要離開的。」而法官訊問時，他也表示，「我那時候看到她漸漸甦醒的時候，我心裡就開始有惻隱之心了，就不想再繼續了，就想趕快結束趕快離開」、「我是確認她還有意識，我就不想要再傷害她了，就想主動離開了」。

二審法官審理後認為，陳男因良心未泯不捨黃女，並確認他已漸疏醒才放棄殺人犯行，且犯後深感悔悟，也獲得黃女原諒，並同意給予緩刑，法官因此認定檢方上訴無理由，最終駁回上訴。全案可上訴。

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