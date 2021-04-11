帶小孩出遊…撞見妻與他甜蜜約會！人夫崩潰聯合正宮揭開超綠真相

▲人夫帶小三游竹子湖，竟撞見她老公帶小孩來玩。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／新北報導

蕭姓人夫與妻子分居後，竟偷偷與李姓人妻同遊陽明山竹子湖，當時還巧遇李姓女子的丈夫、小孩。事後蕭妻得知2人姦情，還意外查出李女每逢周末都會到蕭男家與蕭男同住，甚至連社區保全都認識李女，卻不認識她這個正宮，讓她氣得對2人提告求償，因此獲賠30萬元。

蕭妻提告主張，她與蕭男2013年結婚，婚後十分幸福，但2019年10、11月間，蕭男卻突然對她冷淡，2人發生爭執後，蕭男更直接拿走住處鑰匙讓他無法回家而被迫分居，但沒想到，2020年6月間，李夫帶著孩子到竹子湖玩，竟意外撞見蕭男與李女也一同前往親密約會，而機車還正好停在李夫的車旁。

蕭妻得知2人姦情後還意外查出，李女2020年1月起每逢周末都會到蕭男住處與他同住，且蕭男與前妻子兒子也早已知情，讓她情緒幾乎崩潰，長達數月每天睡不到3小時，因此六神無主，短短2個月內體重驟降12公斤，甚至還出現輕生念頭，最終實在氣不過，決定向2人提告求償。

李夫也出面證稱，在竹子湖時一時沒有認出戴著安全帽的蕭男、李女，「他們2人看起來就像是一般的情侶，且當時後座女子還緊緊環抱前座男子，，下車後，男子還用手指勾拉女子的手」，他是一直到看見孩子抱著媽媽後，才發現那對男女就是蕭男、李女。此外，李女從2020年開始每個星期五、六、日都不在家，但也沒說要去哪個朋友家或是回娘家。

對此，蕭男否認外遇，還辯稱2人在竹子湖是因李女想跟丈夫離婚而問他意見，2人才相約討論，且光天化日又是公眾場合，過程中2人也僅是聊天、商討事情，並沒有牽手、擁抱等越矩行為，反而是妻子平時控制慾強，且行為偏激，才造成夫妻失和，這次竟還編撰不實證據指控他外遇，他拒絕賠償，請求法官駁回妻子訴求。

至於李女，她也附和蕭男說詞並表示，當時在竹子湖時，蕭男還主動跟她丈夫打招呼，彼此坦蕩，是因丈夫對於離婚有許多不諒解，才挾怨報復證述她與蕭男有踰矩行為。再者，她平時要照顧上幼稚園的兒子，每個假日除非因娘家有事要處理才會外出，否則都是以陪伴兒子為主，並沒有2人指控的每周末都與蕭男同住過夜的事。

不過，法官審理後認為，2人應知道騎乘機車上山會有緊密的身體接觸，且當時2人各自已婚，卻不知避嫌，明顯逾越了普通朋友交往分際。另外，蕭男住處的社區保全也出面證稱，不認得蕭妻，卻認識李女，顯見李女進出蕭男住處頻繁，且頻率遠高於蕭妻，足以認定蕭男住處已成為李女主要生活重心之一。

法官認為，蕭男雖辯稱是因妻子控制慾及偏激行為，才導致夫妻失和，但夫妻吵架，仍不容第三者藉詞關懷、慰問，對婚姻本質加以破壞，縱使夫妻出現裂痕，在沒離婚之前，都仍須付忠誠義務，而李女也不該用蕭男夫妻失和為由，合理化自己侵害蕭妻配偶權的行為，因此判定2人須連帶賠償蕭妻30萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

基隆BMW逆向撞機車！等紅燈騎士噴飛車頂…肩膀骨折狂哀號

甜姐兒雙眼打開「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救 家屬氣炸

工程車落軌！李義祥不敢通報 第一時間竟急叫阿好「肉身擋火車」