台中公寓地下室火警9機車燒毀　警消疏散16人7送醫

▲警方在公寓地下室火警現場採證。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

西屯區傳火警！一棟社區大樓10日一早地下室傳出火警，警消緊急疏散16名住戶，並將輕微嗆傷的7人送醫，火勢也在9分鐘後撲滅。警方表示，現場共9輛機車全半毀，初判排除人為因素，起火原因有待釐清。

台中市消防局今天清晨7點半獲報，西屯區美滿街一處公寓地下室發生火警，5樓有人員待救。警消立刻出動人車到場，發現現場五層樓高，頂樓有加蓋，地下室黑煙密布並往上竄，除先佈水線，另外緊急疏散16名住戶，確認屋內無人後，拉水線挺入地下室滅火，火勢在9分鐘就完全撲滅。

▲▼消防隊先疏散住戶，接著拉水線到地下室滅火。（圖／民眾提供）

其中有3名小孩與4名大人，共7人有輕微嗆傷，救護人員經送往中國附醫治療後初步無大礙，留院觀察中。警消進入火場，發現現場是機車停車場，其中有5輛機車全毀，4輛半毀，財損約10萬元。

目擊住戶跟警方表示，他在早上7點要出門工作時，發現樓梯間有濃煙，到地下室查看時發現有1輛機車起火。他試圖拿滅火器要撲滅，但火勢過大沒辦法撲滅才趕緊打119。

警方表示， 經現場採證後，初步排除人為因素，起火原因有待火場鑑定報告出爐才能釐清。

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