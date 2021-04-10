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投標天母凶宅！喊價「手被拉住」嚇到棄標　曝光14年雙屍血案

該棟民宅2007年發生槍擊案，造成2人死亡。（圖／報系資料照，下同）

▲該棟民宅2007年發生槍擊案，造成2人死亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北一名吳姓男子去年競標天母一間凶宅，填寫總價時因筆誤多寫1000萬，遠遠高出行情價，但他根本繳不出尾款，最後只好棄標，還繪聲繪影地說被無形力量拉住手。案件曝光後，發生在該棟民宅的命案也成為話題，當時男子沈岐武討債不成，氣得朝屋主王志雄兄弟及另名謝姓男子開槍，造成2人當場死亡。

據了解，該物件位於台北市士林區德行東路，10多年前曾發生槍擊案，造成2人慘死，後來遭到法院拍賣。早就投標之前，吳男就知道房子是凶宅，但他認為底價1233萬元還算合理，打算再加碼10萬元，以1243萬元投標，孰料在填寫投標總價時，因不習慣用國字書寫，竟把「壹貳肆參」萬元寫成「貳貳肆參」萬元。

由於吳男整整多出了1000萬元，後來順利得標，扣除已繳的246萬餘元保證金，還得再補繳近2000萬元尾款；吳男發現自己筆誤，無奈為時已晚，且他每月收入僅6萬多元，根本繳不出尾款，只好棄標，讓法院再拍賣一次，最後被他人以1500多萬元得標，仍得補繳700多萬元，決定提出確定買賣關係不成立訴訟。

 凶手沈岐武遭判處死刑定讞。

▲凶手沈岐武遭判處死刑定讞。

庭訊時，吳男當庭下跪泣訴，指自己只是筆誤，還繪聲繪影地說凶宅的「冤親債主」找上自己，並稱「填寫時，感覺有人把我的手拉到千萬位數的欄位上寫『貳』。」法官反問「為何不拉回來？」吳男則回應，當時撞邪了。不過，投標書是以國字書寫，「壹」和「貳」相差甚大，法官也深感不解，全案目前仍在審理中。

時間回溯到14年前，該豪宅原是身價上億的「公道當舖」老闆王志雄所有，當時他和胞弟及欠債的謝姓友人在自家和債主沈岐武談判，雙方沒有共識，鬧得不歡而散；沈男心有不甘，同年12月26日持槍上門尋仇，當場將王志雄與謝男擊斃；王男胞弟則身受重傷，僥倖撿回一命；最終沈男遭判處死刑定讞。

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