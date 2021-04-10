日籍男北宜遭撞「苦撐45天」亡！母緊抱愛兒淚崩：希望騎士守規矩

▲日本籍林姓男子在北宜公路與重機發生擦撞，急救45天後不治身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本籍林姓男子來台就讀台灣大學法律系一年級，2月21日騎乘白牌機車行經北宜公路18K處時，與24歲騎乘R3黃牌重機的蘇姓男子相撞，最終多項器官衰竭，本月6日過世。林男母親從日本來台，緊抱兒子送對方最後一程，並將兒子的眼角膜捐出，幫助需要的病患。

林男2月21日行經北宜公路，與蘇姓男子發生相撞事故，蘇男當場身亡，林男則多處骨折、頭部重創送醫急救。林母得知孩子出車禍，立刻坐飛機趕到台灣，經過隔離14天後到醫院內陪著孩子。

▲林母緊抱愛兒淚崩。（圖／翻攝Yahoo JP）



據日本自由記者柳原三佳報導，林母表示，兒子在6日中午因器官衰竭過世，「俊徳去天堂了。他是一個非常可靠、善良的兒子。但是最後，他留給家人悲傷而離開。」

林母表示，兒子非常喜歡台灣，在台灣也交到不少好朋友，因此決定將兒子的器官捐出，「俊徳死後將捐出眼角膜，我認為他也會很樂意、開心，希望接受俊徳角膜的人可以多看美麗的風景，替俊徳體驗人生。」

據《TVBS》報導，林母透過警方查看後車的行車紀錄器，發現蘇男的車速真的不慢，認為兒子非常冤枉，「為什麼要用這麼糟糕的方式騎車，完全沒有煞車」。

她說，不後悔兒子來到台灣，因為他很喜歡這邊的文化，現在只希望北宜公路別再有意外發生，騎士都可以好好遵守規矩。

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