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【廣編】雪莉風味神選之作　格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌

▲▼格蘭菲迪,威士忌,雪莉之王,單一麥芽威士忌。（圖／格蘭菲迪提供）

▲格蘭菲迪Glenfiddich宣布旗下奢華系列最新力作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」正式在台上市。

圖、文／格蘭菲迪提供

全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌－格蘭菲迪Glenfiddich，宣布旗下奢華系列最新力作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」正式在台上市。

格蘭菲迪22年雪莉之王是繼2019後所推出的新一款高年份奢華系列產品，是格蘭菲迪首次嘗試將封存於歐洲橡木桶長達22年的威士忌，以極為珍稀的西班牙Palo Cortado雪莉桶過桶完成，交融出最為圓潤細緻的迷人風味，可謂是彰顯品牌靈感和技藝的突破之作。

格蘭菲迪首席調酒師布萊恩・金斯曼Brian Kinsman表示「舉世聞名的Palo Cortado雪莉桶是我們尋覓許久的釀酒首選，這款神秘感十足的威士忌對於格蘭菲迪而言確實是獨一無二的。」

格蘭菲迪22年雪莉之王是充滿活力且具有層次風味的威士忌，色澤以豐盈的深紅色調呈現，蘊含棗香、黑巧克力和葡萄乾的奇妙組合，口感上帶有橡木的層次感、深邃的香草和杏仁糖的甜味，並散發出微妙的柑橘風味與豐富的水果蛋糕交織而成的芬芳氣息，複雜且超脫俗的餘韻存於唇齒間，每一口都能留下迷人的品飲記憶。瓶身裝入帶有神選X記號的酒紅色盒中，意味著收斂於萬中選一的Palo Cortado雪莉桶，適合用來為重要的場合留下難忘的紀念。

即日起「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」正式在台上市、領先全球獨賣！每瓶建議售價$7,400元，全台菸酒專賣店及私藏酒窖皆有販售。

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