別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

▲高鐵強調，彰化、雲林地層下陷不影響行車安全。（圖／記者呂佳賢攝）



記者李宜秦／台北報導

近日網上謠傳因彰化、雲林路段地層下陷，可能影響高鐵行車安全，台灣高鐵公司今日發布三點聲明澄清，目前高鐵彰雲路段雖有下陷情況，惟多屬「大面積之均勻沉陷」，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞，民眾不要危言聳聽或轉傳錯誤消息。

第一，高鐵公司表示，地層下陷可區分為「大面積之均勻沉陷」以及在特定範圍內之「差異沉陷」二類，而對高速鐵路營運產生影響的主要屬後者，原因在於「差異沉陷」會直接影響軌道坡度變化。

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目前高鐵彰雲路段雖有下陷情況，惟多屬「大面積之均勻沉陷」，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞，敬請旅客安心搭乘。

第二，高鐵公司指出，自規劃興建之初，因路線必須行經存在地層下陷問題之雲林、彰化地區，因此設計規劃之初，即特別納入相關因素考量，以因應後續高鐵長期營運之安全需求；自2007年高鐵通車營運迄今，除持續辦理監測作業，並視需要主動進行預防性維護工程，所謂「高鐵僅能搭到台中」云云，實屬危言聳聽。

第三，根據台灣高鐵多年監測結果，沿線因「差異沉陷」存在風險共有四處，分別在：彰化溪州路段(TK203)、雲林車站(TK218)、跨越雲158縣道處(TK221)以及跨越台78快速道路處(TK224)，然根據2017-2020年近四年監測報告，上列四處之沉陷量逐年遞減或持平，且橋墩間角變量，均在安全容許範圍內，高鐵營運安全無虞。