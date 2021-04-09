　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵強調，彰化、雲林地層下陷不影響行車安全。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

近日網上謠傳因彰化、雲林路段地層下陷，可能影響高鐵行車安全，台灣高鐵公司今日發布三點聲明澄清，目前高鐵彰雲路段雖有下陷情況，惟多屬「大面積之均勻沉陷」，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞，民眾不要危言聳聽或轉傳錯誤消息。

第一，高鐵公司表示，地層下陷可區分為「大面積之均勻沉陷」以及在特定範圍內之「差異沉陷」二類，而對高速鐵路營運產生影響的主要屬後者，原因在於「差異沉陷」會直接影響軌道坡度變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前高鐵彰雲路段雖有下陷情況，惟多屬「大面積之均勻沉陷」，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞，敬請旅客安心搭乘。

第二，高鐵公司指出，自規劃興建之初，因路線必須行經存在地層下陷問題之雲林、彰化地區，因此設計規劃之初，即特別納入相關因素考量，以因應後續高鐵長期營運之安全需求；自2007年高鐵通車營運迄今，除持續辦理監測作業，並視需要主動進行預防性維護工程，所謂「高鐵僅能搭到台中」云云，實屬危言聳聽。

第三，根據台灣高鐵多年監測結果，沿線因「差異沉陷」存在風險共有四處，分別在：彰化溪州路段(TK203)、雲林車站(TK218)、跨越雲158縣道處(TK221)以及跨越台78快速道路處(TK224)，然根據2017-2020年近四年監測報告，上列四處之沉陷量逐年遞減或持平，且橋墩間角變量，均在安全容許範圍內，高鐵營運安全無虞。

ET快訊
短裙妹客運睡翻！「A字開腿」佔2位　他一轉頭尷尬
富邦大董蔡明忠捲入TBC交易案　金管會：已在查海外金流
快訊／2司機五股交流道上演「地板動作」　網嚇：要打去練舞室打
29歲甜姐兒才新婚！屏東變態男等她下班擄走殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

短裙妹客運睡翻！「A字型開腿」爽佔2位　他一轉頭尷尬：忍到台北

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

不再是萬年委員！　健保會第5屆名單大換血「46.2%新上任」　

迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

雲林東勢鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　2153隻全撲殺

公費新冠疫苗最快下周轉自費　指揮中心公布「接種收費標準」

自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

別亂傳！高鐵3點駁斥「彰雲地層下陷影響行車安全」：勿危言聳聽

再冷1天周末放晴！下周恐有颱風生成　氣象局曝「影響台灣機率」

他吃台灣泡麵怨「唯一缺點」！網反譏：你都吃便宜貨

短裙妹客運睡翻！「A字型開腿」爽佔2位　他一轉頭尷尬：忍到台北

龍鳳胎兒童節提早現身！祭祖破水歐兜邁衝急診　媽笑：迫不及待

不再是萬年委員！　健保會第5屆名單大換血「46.2%新上任」　

迎大甲媽這裡最狂！11日轎停永靖廟王　澎湃流水席15小時接力相迎

雲林東勢鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　2153隻全撲殺

公費新冠疫苗最快下周轉自費　指揮中心公布「接種收費標準」

自備履歷、自傳！面試被逼「再寫一遍」　人資神秘回1句...他怕爆

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

「最帥李世民」60歲近況曝光！　身材好＋籃球實力強…狂噴男人味

理財周刊／科技供應鏈頻漲價　距離通膨還有多遠

大陸50城第一季賣地金額年增26%　刷新歷史紀錄

洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心髒病　真相揭曉網傻眼

30年沒剪指甲！她「長7.3公尺」成世界最長指甲人　網嚇：怎麼擦屁股？

全中運開戰！台東代表隊465高手出征　饒慶鈴授旗：爭取最高榮譽

統一主戰二壘林靖凱賽前傳傷情　臨時換楊家維先發

台股創高類股輪動加速　分析師：聚焦半導體、傳產、金融類股

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

生活熱門新聞

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

錄取台積電後被原公司慰留　他想反悔被罵翻：絕對黑掉！

半筋半肉牛肉麵25元　餐廳曝光竟是連鎖店

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

女大生喉嚨飄「死魚味」！求醫驚見「爆米花」

都市傳說成真！高雄夜市牛排麵換5顆蛋

辭修高中校長回應了！歸還「骨董手機」沒收物惹議

女友分手完「搭上太魯閣追夢」　男一聽死訊崩潰

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

打1隻蚊子！Apple Watch「警告很嚴重」

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

更多熱門

相關新聞

高鐵狂被讚！董事長籲不可自滿

高鐵狂被讚！董事長籲不可自滿

台鐵太魯閣號發生出軌事故，同為軌道從業人員，台灣高鐵公司董事長江耀宗對內發布一封「董事長致全體同仁信」，他強調，雖然各界時常比較台鐵、高鐵安全機制，也對高鐵有諸多肯定，但萬萬不可自滿，今日分毫的鬆懈，都可能成為明日未知的風險！」

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

高鐵母親節加開45班車！4/9開賣

高鐵母親節加開45班車！4/9開賣

搭高鐵南北跑！被爸酸「浪費錢」　網點1優勢：值得

搭高鐵南北跑！被爸酸「浪費錢」　網點1優勢：值得

台鐵為何慘輸高鐵？工程廠商曝3差異

台鐵為何慘輸高鐵？工程廠商曝3差異

關鍵字：

高鐵地層下陷

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面