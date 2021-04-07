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高鐵母親節加開45班車！加碼12班「5折孝親專車」　4／9開放售票

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵規劃母親節疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司自 5月7日（五）至5月10日（一）規劃為期4天的母親節疏運，期間加開45班次列車（南下27班、北上18班），總計4天提供658班次的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂，4/9開始賣票。

高鐵公司表示，旅客可自4月9日（五）凌晨零時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

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台灣高鐵公司為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，特別於5月7日（五）以及5月10日（一），除原適用「大學生優惠」之車次外，更加碼12班次「大學生5折孝親優惠列車」，提供負笈在外的學子們，更多返鄉選擇。

台灣高鐵母親節疏運期間，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。同時適用「早鳥優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

▲▼台北車站湧入返鄉人潮,台鐵,高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲旅客可自4/9開始訂票。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司提醒旅客確實遵守各項防疫規定，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩並配合量測體溫，若有飲食需求，在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。高鐵公司敬請旅客共同守護台灣得之不易的防疫成果，維護安心、安全的乘車環境。

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