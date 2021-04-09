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富人病逝不願火化　竟灌醉弱智男「封入棺木」燒成灰！

▲火葬,火化,葬儀社,殯葬,棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲富人不願火葬，竟找來活人「調包」。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東汕尾一名男子2017年去世，死前曾交代家人不要火化，但中國已推行全面火葬多年，他的家人於是找人幫忙逃避火葬，誘騙一名弱智的林姓男子飲酒，將不省人事的林男封入棺木中，代替死者火葬。

根據陸媒報導，男子2017年2月因癌症在家去世，因其生前曾交代家人死後要土葬，不要火化，其弟於是找了朋友溫姓男子幫忙逃避火葬，溫男又找了另一名黃姓男子，決定找人進行「調包」。

黃男3月駕駛一輛麵包車亂晃，發現弱智的林姓男子在路邊撿垃圾，將林男誘騙上車，請林男喝了6瓶白酒，待林男不省人事後，將人封入棺木中，代替死者火葬。

林男的家人發現他失蹤多日，向警方報案，才令此案曝光，包含黃男在內的相關人士也因此被起訴。

大陸裁判文書網近日公布此案的審理及判決結果，儘管黃男的律師堅稱，林男是飲酒之後突發疾病死亡，黃男才將屍體封入棺木的，沒有殺人的故意與動機。

但廣東法院認為，黃男已接受委託尋找屍體調包，又事先準備好棺木，殺人的主觀故意明顯，行為構成故意殺人罪，判黃男死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，違法所得9萬元人民幣（約39萬元新台幣）上繳國庫。

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