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「頭殼一拿就碎」家屬不語　火葬大師兄：沒人會穿愛馬仕問6折

▲▼火，火災，火葬，炭火，生火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲火葬常出現特別的狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／董美琪報導

奧客百百種，接體員「BigBrother大師兄」在火葬工作時也會遇到，不過他日前在臉書分享自己的經驗，表示有一次火葬後，他要將完整的頭顱放入罐子，沒想到一拿起來就碎了，正當他又要準備解釋一番，免得被家屬質問時，這位家屬卻「急智」替他化解，讓他忍不住感謝又感嘆。

「BigBrother大師兄」在臉書寫道，「裝罐子一陣子後，發現頭殼真的是一個很調皮的東西，常常是整個腦袋燒出來很完整，但是我裝罐子的時候一拿就碎，在家屬面前碎掉，總會伴隨著很多驚呼聲。」

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他接著說，某天又看到一個完整的頭顱，正當他小心翼翼地要把祂放入罐子裡，誰知道在拿起來的過程中碎了，「有一部分掉在檯子上，另一部分在我手上，而真的是第一次感謝我有一個很大的肚子擋住沒讓頭殼掉在地上，但是後面的家屬也是驚呼連連。」

正當大師兄嘆口氣，要跟家屬解釋頭殼很容易碎的時候，家屬卻突然有個人出聲說，「媽不要緊張不要害怕，我們都在旁邊陪著您，您就安心住新房子吧」，說完後，其他家屬也跟著說，也沒再問媽媽頭殼碎掉的事。

「其實我很感動，大家也知道我以前都做第一線服務業的，奧客看太多了，便利商店什麼人都遇得到，有拿支菸進來，然後自動從櫃檯拿在販售的打火機來點的，上夜班時，有那種在外面喝到吐一整張桌子給我打掃的，但是會像這樣溫柔的，真的不多。」

大師兄似乎看了最近新聞有感而發，「我真的很感謝那個家屬的急智，或許是他也要讓自己安心，卻真的幫助我很多，然後有一件事情很不好意思，這件事情過了大概一陣子了，我才打出來，因為我總覺得他會不會當時跟我說沒關係，而事後去投訴我。」

最後大師兄說，其實在火葬場工作，真的比當年在超商上班好太多了，客戶往往在最後一刻都覺得「圓滿就好」，不會來討一些什麼，「恩，兩個最大的不同就是，在火葬場，沒有人會穿著全身愛馬仕，問我第2件有沒有6折的……。」

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裝罐子一陣子後 發現頭殼真的是一個很調皮的東西 常常是整個腦袋燒出來很完整 但是我裝罐子的時候一拿就碎 在家屬面前碎掉 總會伴隨著很多驚呼聲 這天 我又看到一個完整的頭顱 我小心翼翼地要把祂放入罐子裡 誰知道 在拿起來的過程中 碎了 有...

BigBrother大師兄發佈於 2021年3月31日 星期三
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