歌手林凡遭騷擾6年！恐怖女粉絲要求「進一步關係」下場曝

▲歌手林凡於2019年聖誕夜，遭蔡姓女狂粉埋伏車庫提告，痛訴拒與對方發展「進一步關係」後，遭騷擾多年。（圖，資料照／華納音樂提供）

記者羅志華／台北報導

專輯歌曲在《犀利人妻》片頭、片尾播送爆紅的歌手林凡，遭蔡姓女狂粉於2019年聖誕夜埋伏家中車庫，送她回家的吳姓男友人，更與對方爆發肢體衝突，雙方互告傷害，法院依侵入住宅、傷害罪，判蔡女6月徒刑、得易科罰金18萬元，吳男則因正當防衛，無罪；林凡也於審理中，透露因拒絕與蔡女發展「進一步關係」，慘遭騷擾5、6年的心酸。

蔡女於2019年聖誕夜，擅自闖進林凡家庭院，將禮物放在木椅上後，便埋伏於車庫，見林凡回來上前要求談話遭拒，竟抓著林凡的手企圖闖進屋內，吳男喝斥「這已經是人家家裡了」，雙方隨即爆發肢體衝突，過程中蔡女不僅嘴咬吳男手臂，更腳踢下體，吳男也順勢還手。

蔡女表示，聖誕夜來送禮，是她與林凡多年來的默契，當時會想要跟林凡進屋，是怕遭吳男攻擊，才會想躲進去避難。

但林凡證詞打臉蔡女，痛訴她僅短暫和蔡女當過1個月好友，而蔡女卻因想發展「進一步關係」遭拒，開始瘋狂地打電話、又在3年內傳了7000封電子郵件騷擾，之後蔡女更不時闖入她家，多年來她好說歹說也沒用，「那種恐懼，是我需要報警的恐懼」。

林凡表示，當天她看到庭院中的「禮物」，就知道蔡女又來了，見對方躲在車庫更是害怕，而蔡女會想跟她進屋，才不是因為要躲避吳男攻擊，而是因她把「禮物」丟出門，蔡女才一時崩潰衝來與她拉扯。

吳男表示，他當時見蔡女與林凡糾纏，在一旁喝斥阻止，不料蔡女竟上前一拳打向鼻樑，逼得他在情急下還手。

法官參考驗傷紀錄，認定蔡女抓林凡手臂、對吳男動粗傷害犯行明確，另勘驗相關錄影紀錄，見林凡母親早於2018年，就曾因蔡女闖入向對方表示，「你已經形成對我們騷擾，竟然這樣進到我們家來」、「我可以告你騷擾，知道嗎？」，而蔡女則回「你可以告我沒關係，我只想跟林凡講一句話」，依入侵住宅、傷害罪，判蔡女6月徒刑，吳男則因正當防衛，無罪。

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