蕭氏宗親相揪搭中捷　市政顧問蕭明仁、議員蕭隆澤陪同暢遊台中

▲▼全台蕭氏宗親8日相揪搭捷運暢遊台中。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線從開放試營運至今，已超過百萬人次搭乘，已成為新的台中景點，由環球蕭氏宗親總會與台灣蕭氏宗親總會8日聯合號召「全台蕭氏宗親遊台中」活動，邀請各縣市的蕭氏宗親會幹部來搭乘中捷踩線，蕭氏宗親在市政顧問蕭明仁與市議員蕭隆澤的陪同下，暢遊文心森林公園、台中歌劇院、秋紅谷等景點，感受台中獨特魅力。

策劃這次「全台蕭氏宗親遊台中」的台灣蕭氏宗親總會副總會長蕭明仁表示，他本身是台中市的市政顧問也從事旅遊產業，認為台中是一座相當具有魅力的城市，加上台中捷運綠線貫通，連結全台交通大動脈台灣高鐵，因此才會邀請全台蕭氏宗親搭高鐵或火車到烏日，再轉乘捷運暢遊台中。

率隊的環球蕭氏宗親總會主席、合正機械集團總裁蕭義明則說，全台大約有30萬名蕭氏宗親，包括前副總統蕭萬長、前法務部長蕭天讚都很熱心參與宗親活動，台中市議員、台中蕭氏宗親會首席顧問蕭隆澤也說，蕭氏宗親凝聚力很強，除了平時有懇親聯誼活動，他在選舉時，也有很多宗親會組團來關心鼓勵，倍感溫情。

近百名蕭氏宗親上午搭乘台中捷運到台中市政府，在新聞局、秘書處的接待下，先後進行市政大樓導覽與參觀市政願景館，並觀看台中宣傳影片「感受台中Feeling Taichung」，並參觀台中重大建設、藝文活動、珍饌美食、孫立人將軍故居、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道等地，一起探索台中豐厚文化底蘊及觀光資源。

蕭氏宗親接著也參觀台中歌劇院，更到秋紅谷公園喝咖啡，感受台中七期城市面貌的嶄新與活力，大家讚嘆台中捷運開通，將市區景點都串連在一起，對外地旅客相當方便，大家相約下次各縣市一定還要再組團來台中旅遊。

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