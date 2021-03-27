中捷綠線試營運超萌特色店快閃4天　3C業者搶插旗蛋黃區

▲中捷綠線試營運小綠綠福利社快閃4天，3C業者搶插旗蛋黃區。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線已展開試營運，中捷也推出「小綠綠福利社」快閃店花車在今天、4月3日、4日在捷運高鐵台中站，4月10日在市政府站登場。此外，連鎖3C賣場也在中部首間特色門市，業者看好中捷綠線其中4個車站就設在南屯區，透露看好該區經濟發展，未來會持續布局。

台中捷運綠線沿線共設18個車站，去年11月試營運6天累計運量為48.5萬人次，25日恢復試營運首日總運量達5萬5205人次，前3大熱門車站依序是高鐵台中站、市政府站、北屯總站。

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中捷公司指出，小綠綠此次快閃店首推品項包括列車微型積木、小綠綠摺疊環保帆布袋、中捷動漫明信片；此外，也將持續販售小綠綠Q版角色周邊商品，包括迴力車、訂書機、抱枕、文具組、超輕量自動傘等。

3C業者燦坤在台中已有52家門市，現搶搭捷運試營運熱潮，再開設中部第一家LifeStyle門市，占地破百坪。業者表示，捷運綠線開通除吸引大量人口移入，也帶動周邊房價成長，看好南屯區發展，因此插旗蛋黃區；另為慶開幕，店內也推出限定優惠商品，空調下殺86折、隨身碟多一元加一件等活動。

▲中捷綠線試營運小綠綠福利社快閃4天。（圖／台中捷運提供）



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