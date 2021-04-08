戀腳男面試女家教「雙腳夾她腿狂蹭」：可舔嗎？下秒還脫褲猛搓





▲古男面試女家教過程，趁機以雙腿夾住對方腿上下摩擦，並趁機自慰，猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台中報導

古姓男子2019年5月14日於超商面試英文女家教小君（化名）時，趁機撫摸對方腿部內側，再以雙腳夾住小君右腳上下模測，接著再掏出生殖器自慰，猥褻得逞。台中地院日前審理後，依強制猥褻罪，判刑1年2月，可上訴。

判決指出，事發當時古男因上網徵英文家教，與小君約在超商用餐區面試，孰料，洽談過程中，他卻大起色心，不顧小君身體左閃、表達拒絕之意，竟伸手撫摸小君大腿內側、小腿，再以自己的雙腳夾住小君右腿上下摩擦，經小君強行將右腳抽回後，他竟食髓知味，掏出生殖器當場在小君面前自慰，藉此猥褻得逞。事後小君報警處理，全案因此曝光。

古男否認犯行辯稱，他只是覺得小君小腿很漂亮，所以試著摸摸看對方小腿，但並無摸大腿內側、打手槍一事；古男辯護人則稱，古男並無觸碰小君身體，證據亦無法證明小君所述為真，目前僅有小君單一指述，且小君若遭到猥褻，當時大可求援或離開現場。

小君則證稱，2人一開始在便利商店座位區是面對面坐著，但談了一段時間後古男卻改坐到她旁邊，期間古男曾用腳摩擦她的腳背，亦把腳放在她的腳背上稱「這樣才能專心」，此外古男更主動提及自己有「戀腳癖」、「看到女生的腳會興奮」、「可不可以舔你的腳？」而她想試圖閃躲、把古男手撥開後，古男竟以雙腳夾住她的腳，誇張的是，當她則硬把腳拔出後，卻看到古男將生殖器掏出來撫摸自慰，嚇得她當場離去。

法官勘驗監視器畫面，確認古男猥褻行徑，再加上事後小君曾傳「我和男友討論以後認為，『非教學的要求』我無法答應，所以還是請你另找其他家教，不好意思」，足認小君所述屬實。

對此，法官綜觀上情，認為古男假藉面談家教之機會，趁機猥褻小君，已造成小君身心傷害，欠缺對女性身體自主權尊重意識，另考量古男有妨害性自主案件前科，屬累犯，最終依強制猥褻罪，判刑1年2月，全案仍可上訴。



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