　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

戀腳男面試女家教「雙腳夾她腿狂蹭」：可舔嗎？下秒還脫褲猛搓

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲古男面試女家教過程，趁機以雙腿夾住對方腿上下摩擦，並趁機自慰，猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台中報導

古姓男子2019年5月14日於超商面試英文女家教小君（化名）時，趁機撫摸對方腿部內側，再以雙腳夾住小君右腳上下模測，接著再掏出生殖器自慰，猥褻得逞。台中地院日前審理後，依強制猥褻罪，判刑1年2月，可上訴。

判決指出，事發當時古男因上網徵英文家教，與小君約在超商用餐區面試，孰料，洽談過程中，他卻大起色心，不顧小君身體左閃、表達拒絕之意，竟伸手撫摸小君大腿內側、小腿，再以自己的雙腳夾住小君右腿上下摩擦，經小君強行將右腳抽回後，他竟食髓知味，掏出生殖器當場在小君面前自慰，藉此猥褻得逞。事後小君報警處理，全案因此曝光。

古男否認犯行辯稱，他只是覺得小君小腿很漂亮，所以試著摸摸看對方小腿，但並無摸大腿內側、打手槍一事；古男辯護人則稱，古男並無觸碰小君身體，證據亦無法證明小君所述為真，目前僅有小君單一指述，且小君若遭到猥褻，當時大可求援或離開現場。

小君則證稱，2人一開始在便利商店座位區是面對面坐著，但談了一段時間後古男卻改坐到她旁邊，期間古男曾用腳摩擦她的腳背，亦把腳放在她的腳背上稱「這樣才能專心」，此外古男更主動提及自己有「戀腳癖」、「看到女生的腳會興奮」、「可不可以舔你的腳？」而她想試圖閃躲、把古男手撥開後，古男竟以雙腳夾住她的腳，誇張的是，當她則硬把腳拔出後，卻看到古男將生殖器掏出來撫摸自慰，嚇得她當場離去。

法官勘驗監視器畫面，確認古男猥褻行徑，再加上事後小君曾傳「我和男友討論以後認為，『非教學的要求』我無法答應，所以還是請你另找其他家教，不好意思」，足認小君所述屬實。

對此，法官綜觀上情，認為古男假藉面談家教之機會，趁機猥褻小君，已造成小君身心傷害，欠缺對女性身體自主權尊重意識，另考量古男有妨害性自主案件前科，屬累犯，最終依強制猥褻罪，判刑1年2月，全案仍可上訴。


【更多新聞】

快訊／北市臺安醫院爆「詐領健保費、逃漏稅」！院長、高層遭約談

碩士男228公園「噁玩鳥」…少年勇敢反問：為何亂摸？他愧疚自首

太魯閣號出軌今頭七！列車經事故地「9：28準時長鳴」悼念

ET快訊
快訊／昨才被請回！林長清「今又移送地檢署」關鍵理由曝
快訊／非法移工「阿好」手腳上銬抵看守所　畫面曝光
女YouTuber嗆蔡英文主使太魯閣事故　為了「要謀殺他」
台新妹慶功宴深V「只遮重點」出席！鄉民一看戰袍全瘋了
快訊／國徽與國民黨徽太像　內政部：要調整
好市多這東西太夯！　轉身30秒「大媽就A走了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

快訊／昨才剛被請回！林長清「今又移送地檢署」　關鍵理由曝

快訊／落跑6天移工「阿好」正面曝光！手腳上銬押抵看守所

他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

女臉書嗆：槍斃蔡英文！「連發3次」之後刪文　警急追帳號使用者

新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

快訊／昨才剛被請回！林長清「今又移送地檢署」　關鍵理由曝

快訊／落跑6天移工「阿好」正面曝光！手腳上銬押抵看守所

他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

女臉書嗆：槍斃蔡英文！「連發3次」之後刪文　警急追帳號使用者

新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

擋腥夫出門找小三…下秒竟遭「整桶冷水淋頭」！　24歲人妻心死：真的清醒了

《魔法阿媽》睽違23年重返大銀幕！4K修復版出現「熟悉聲音」

林承飛奪完月MVP連3戰吞2K　曾總不擔心：只是週期，他有經驗

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

打電動太專心！「電眼萌汪」饋頭猛盯他秒放搖桿　網：眼神犯規

活潑黑柴嗨跳！　下秒「原地石化」大斷電...網笑：靜止畫面？

BL劇男星遭主管迷姦！　男友門外發怒搥牆：真的很心痛

歐告有禮貌「玩具換零食」！得手就快樂飛逃　網笑：付錢腳步沉重

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

台南自強號擦撞行人　警消救援

快訊／騎士自摔躺軌道！眼尖司機員急剎

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

蘇打綠被迫改名「魚丁糸」　提告討商標敗

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

獨／驚爆內幕！司機員撞擊前10秒接獲危險通報

李義祥自開怪手「關鍵對話」全都錄

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面