碩士男228公園「噁玩鳥」…少年勇敢反問：為何亂摸？他愧疚自首

▲葉男在228公園內對少年猥褻，不過，他在對方說服下，罕見自首。（示意圖／翻攝自GoogleMaps）

記者陳羿妏／台北報導

馬來西亞籍葉姓男子2020年10月2日於北市228公園內，對一名少年阿宗（化名）伸出狼爪，撫摸對方大腿、下體，藉此猥褻得逞。台北地院審理後，依強制猥褻罪，將葉男判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

判決指出，事發當時葉男見阿宗獨自坐在兒童遊戲場旁坐椅，先是靠過去坐在阿傑旁邊，接著違反阿宗意願，將手伸入對方運動短褲內，撫摸大腿內側、生殖器猥褻得逞。直到阿宗嚇得趕緊將被撩起的短褲往下拉回，向葉男質問為何撫摸其身體，並要求葉男自首，全案曝光。

審理期間，葉男坦承不諱，而法官根據警方紀錄當時報案狀況，發現葉男遭阿宗以言語阻止後，因得知阿宗未成年，深感愧疚，便主動自首，向員警坦承上開犯行，並表示願意接受追訴、裁判。

對此，法官綜觀上情，認為葉男確實符合自首要件，得減輕其刑，另審酌葉男犯後態度，並兼衡其碩士畢業、擔任公司儲備幹部等情狀，最終依強制猥褻罪，將葉男判刑4月，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

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