「4天疫苗接種假」指揮中心研議中　莊人祥：不一定是有薪假

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

勞動部長許銘春昨出席立院衛環委員會，針對「疫苗接種假」作出相關回應，表示已根據防制條例第7條向衛福部建議，民眾若是接種疫苗就能夠請疫苗接種假，一次兩次，接種兩劑的話就有四天。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前指揮中心針還在研議中，還沒有確定是不是有薪假。

許銘春表示，目前建議衛福部的版本就是只要受雇者只要配合防疫政策，就能夠向雇主請疫苗接種假，而雇主也不得拒絕，且不得視為曠職，也不能強迫其請事假、病假等其他假別。

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另外，許銘春也提到，雇主也不得扣受雇者的全勤獎金或做出其他不利的處分，而這個假別的計算方式為接種當天算一天，隔天24小時算一天，共計兩天，受雇者只要提出接種疫苗紀錄卡即可，無須檢具診斷證明。

對於疫苗接種照顧假，莊人祥證實，勞動部有研擬方案送到指揮中心，目前大致上接種當天跟第二天可以請假，如果打兩劑就會有4天，根據V-watch觀察，有6%~8%人在第一天無法工作，所以會朝疫苗接種假考慮，目前勞動部方案是，不強制雇主給薪資，目前指揮中心針對兩大議題還在研議中，還沒有確定是不是有薪假。