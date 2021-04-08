板橋男「等紅燈突脫褲」扭頭喊：看我下面粗不粗！女騎士一看傻眼

▲阿傑對隔壁女騎士露出性器官，並做出猥褻行為。（圖／事意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）日前在新北市板橋區某處，突然將褲子拉鍊打開並拉下，將生殖器裸露出來後，對著隔壁的騎士喊：「看我下面粗不粗」等語，而事隔4個月後，阿傑又以類似手法進行同樣的猥褻行為，誇張的行徑被依法判拘役70日，得易科罰金。

阿傑先前才因為毒品案件被法院判刑，而經易科罰金執行完畢後，卻仍是不知悔改，竟基於公然猥褻之犯意，騎車經過板橋區某路口等紅燈時，突然將褲子拉鍊打開並拉下，當街將自身的生殖器裸露出來，以炫耀口氣詢問隔壁騎士「看我下面粗不粗」等語。

更誇張的是，阿傑事隔4個月後，又再度於停等紅燈時，將褲子拉鍊打開，將生殖器露出之後以手開始上下套弄、撫摸，並朝隔壁女騎士喊到，「小姐你看我一下」等語，其誇張的行徑讓2名騎士都嚇到也氣壞了，趕忙向警方報案，而警方獲報後，依照監視器畫面將阿傑循線逮捕到案。

法官審酌，阿傑不思自重、尊重他人，公然在不特定多數人得以共見共聞之場合為猥褻行為，敗壞社會風氣，殊非可取，考量其有前科之犯罪紀錄、智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、犯後態度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，共二罪，各處以拘役50日，合併應執行拘役70日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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