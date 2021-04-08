女力新思維！前台灣萊雅行銷長「跨界斜槓」自我優化　竟靠「正向否定自己」？

▲女力爆發的現代，女性領導人面對人生變動的心態以及在專業領域上的執行力，往往激勵不少女性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels、pixabay、Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

前 L'Oréal Group台灣萊雅CMO行銷長羅煒茜，從外商IT產業一路轉職、跨界、斜槓到時尚數位界，職涯經歷過無數次大轉變，生命也跟著走過罹患癌症、職涯歸零等人生低谷，然而支撐她一路走過來的，正是「勇敢接受自己的脆弱，並且繼續奮戰」這個信念。

在女力爆發的現代，羅煒茜面對人生變動的心態以及在專業領域上的執行力，激勵不少女性。儘管羅煒茜認為，「可能是經過生死關頭，可能是我人格特質喜歡自我探索使然，可能是很幸運，周圍很多貴人強人都比我年長優秀，給我當借鏡。」但她認為要能持續不斷探究自我和自我優化，首先就是要「瞭解真實的自己」，並且「練習用第三者的眼光，正向否定自己的每一天」。

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羅煒茜直言，個性成就一個人，也會因此毀了一個人，「以我自己來說，我一直以來就是目標導向的人，很容易就像一隻賽馬，確認目標後就一直衝，一頭栽進自己的死胡同。」她認為，人很難改掉跟了自己一輩子的個性，但她亦悟出道理，「我覺得人生該珍惜擁有，但是要不知足，不知足才是人生的動力，不知足才能督促自己學習並更上層樓。」因此職涯歷程中，羅煒茜多次自己請調到其他部門，積極把自己放在至低點去學習，以開放的態度學習與接受挑戰，往後再帶著學到的專業，挑戰更高的職涯水位。

通常在職場上，工作過程中除了檢討執行成效，講求正能量的現在，也聚焦在正向地肯定自己。但羅煒茜卻是自己選擇了一條「正向否定自己」的道路，做為激勵自己的方式。「我一直鼓勵大家超我、中庸、不強求，但這是心境和心態，和努力追求目標與自我成長不衝突，這是可並行的。」不過她也強調，「我的人生一直在黑白中追求絕對值，沒有灰色，所以一直在否定自己，目的只求給自己一個平衡，因為我知道我的性格弱點就是太好強，而有些人是太慵懶，每個人狀況不同，端看如何取得平衡點。」正向的審視與否定自己，正是羅煒茜適時把自己拉回一個平衡點的方式。

然而，在《你，就是改變的起點：洞悉職場浪潮新思維，高階經理人談「打工仔」的人生課外課》一書中，羅煒茜也列出11條「正向人生練習題」，以下節錄5題與讀者互相激勵！

正向人生練習題

● 人生沒有後悔鍵可以按，讓一個人一直開心樂觀前進的，就是從來不後悔自己的選擇。人如果一直執著和不斷回想過去，「如果當初我......，我就會......」，說穿了就只是假設而已，沒人能保證結果，而且結果是好是壞沒有標準答案。

● 人生遇到的所有過程和結果都是好的，只是會因為當下的想法去評判好壞。但是人生不是短跑，結果好與壞不能用當下來評判。無論看待什麼事，過程永遠最重要，只要這麼想，什麼結果看在你眼裡都是好的，你會無所懼。無欲則剛，你可腰桿子打直做自己，人生也就無憾。

● 汲汲營營想抓住的東西，其實不一定是你的，也抓不了一輩子。當你懂得掌心朝下懂得放，會得到更多。人生有捨才有得。反之，掌心朝上是等人施予。而施比受更有福，自己才是自己最大的貴人。

● 現今社會必須斜槓，樂於當顆不生苔的滾石。我不是獨占一角穩定扎實駐足的大石，因為滾石更具生存下去的條件。但是值得深思的是心境「靜」的狀態，內心踏實穩當和安靜安心的狀態。我個人過度追求動中求成長的安全感，但是「靜」是另一種反思，這種反思可以讓人沉澱。有這種狀態對於大家都很重要，可以讓我們對生命的體悟更透徹，人生下一步的方向也會更明確。

● 我們可以把自己的外表管理得很年輕，但是經過歲月淬鍊後，你內心深處中那個成熟的「我」會一直喚著你：是否該緩緩自己的腳步？或加緊努力？現在是不是自己的人生轉捩點？人都會有空轉或徬徨的時候，人都不是鐵打的，所以需要緩一緩、靜下來思考。但人活著就是要動，所以不是處於一直停擺狀態，過與不及都不好，端看你本身特質個性，和你的人生所處階段去做調整。人生就是跳恰恰，一前一後，一動一靜。我們一起審視現階段的自己，人生沒有一定要怎麼樣。但是可以因為在這動靜之間的拿捏，讓自己活得更自在無悔。



《你，就是改變的起點：洞悉職場浪潮新思維，高階經理人談「打工仔」的人生課外課》

作者：羅煒茜 Paris Lo

出版社：時報出版

出版日期：2021/03/30

ISBN：9789571387758