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社會 社會焦點 保障人權

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

▲▼指侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子因腰痛問診，怎料下體慘遭「指侵」，造成她心理極大的陰影與傷害，甚至自責「是因為輕信他人才被性侵」。（崩潰示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一間復健科診所醫師兼院長替女病患治療「腰痛」，伸出手指使出「陰道筋膜治療法」，女病患發現「手指的動向」很像在調情，但基於信任專業所以當下並未阻止，事後越想越怪，回家跟丈夫討論後決定報案。後來該名女病患情緒出狀況，除了會突然大哭，對異性、診所都感到噁心跟害怕，檢方依法起訴狼醫。

據了解，狼醫前年幫女病患（化名花花）治療「腰背疼痛」數次，但沒有出任何怪招，正常問診、開藥，並讓女病患熱敷、電療，殊不知到了去年，花花再次上門求診時，狼醫竟要求花花脫褲子，並伸出手指在私處「進進出出」性侵得逞，更可惡的是，事後狼醫還用手機拍攝花花的臀部跟私處。

事後花花跟丈夫討論，決定報警處理，但精神也出問題，情緒起伏越來越大，沒想到自己信任專業卻換來被性侵的下場，甚至產生對異性畏懼的情形！狼醫偵訊時辯稱，有跟花花告知要實施的醫療手段，手指頭伸進陰道是為了放鬆筋膜，且有相關文獻可佐證此種療法的存在。

但不論該醫療方式是否存在，都不會是唯一的治療的方法！羅姓健身愛好者表示，「一般而言，腰痛根本不需要侵入式的治療！可以透過瑜珈的伸展，或是利用按摩球以滾動按壓的方式把過緊的臀、腿部肌肉鬆開，腰部就會得到不錯的舒緩，如果女生腰痛要深入陰道才能醫治，那男的腰痛不就要被捅菊花？」

檢方綜合被害者的情緒反應以及各方證據，認為狼醫是「假治療真性侵」，依對受照顧之人利用機會性交罪和妨害秘密罪將他起訴。

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