英國、南非、史瓦帝尼入境旅客　4／10起免入住集中檢疫所

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，航班抵台時間4月10日零時起，旅客如過去14日內具英國、南非共和國或史瓦帝尼王國等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後恢復自第三級流行地區抵臺旅客之檢疫措施，可入住防疫旅宿或1人1戶居家檢疫14天，無須再入住集中檢疫所，後續仍應落實7天自主健康管理。

指揮中心表示，依據疫情監測資料顯示，英國、南非共和國及史瓦帝尼王國等3個國家之疫情已過高峰且呈明顯下降，加上我國已超過2個月未檢出自該些國家境外移入之COVID-19病毒變異株案例，故調整自該3個國家入境旅客之檢疫措施。

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指揮中心指出，為確保國內防疫安全，所有入境旅客均應出示「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」後搭機來臺；入境臺灣旅客應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或1人1戶居家檢疫)，且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

依照現行規定，自英國、南非、史瓦帝尼與巴西等4國入境者，都需入住集中檢疫所，指揮官陳時中表示，英國、南非在施打疫苗後，整體病例數與疫情大幅下降，加上有2個月沒有變種病毒輸台，因此將其從專案中移除。巴西是因疫情屢創新高，因此還是要求返台需做集中檢疫。

▼入境專案檢疫之國家說明。（圖／指揮中心提供）